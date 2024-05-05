李琳琳專訪︱曾動員營救藍潔瑛　非出於交情︰我倆從未合作過

香港同志題材電影《從今以後》，由《叔．叔》導演楊曜愷事隔五年再度執導關注LGBTQ+議題的電影，誠意邀請息影三十多年的李琳琳復出，聯同區嘉雯、太保、廖子妤、梁仲恆及梁雍婷主演。早前李琳琳就久休復出新作，接受《香港01》專訪，先後分享拍攝點滴、與丈夫姜大衞半世紀的愛情故事外，亦憶述二十多年前，於加拿大動員一眾演藝人，營救當年被扣留的已故女演員藍潔瑛。

李琳琳就新作接受《香港01》專訪，憶述二十多年前，營救被扣留的已故女演員藍潔瑛。（葉志明 攝）

創辦溫哥華影視人協會

李琳琳移民加拿大後，定居於溫哥華，與不少同期移民的藝人為鄰，於是為連結社群設立溫哥華影視人協會。李琳琳受訪時分享指：「我是創會創辦人之一，當時有岳華先生、我與幾位從前TVB的幕後同事，既然大家都移民來到溫哥華、這麼高興，不如設立一個協會，專屬一群演藝人，讓大家每個月聚會，於是成立這個協會。」李琳琳表示創會時岳華被選為主席，自己與另一位幕後則擔任副主席，成員亦有黃淑儀、張錚、張翼與黃孝廉等不少演藝界朋友。

李琳琳與姜大衛移民至加拿大後，聯同當地香港演藝人設立溫哥華影視人協會。（葉志明 攝）

李琳琳表示協會每年均會舉辦大型聚會，為社區籌款，希望盡力回饋社會：「例如我們會為兒童醫院籌款，舉辦洗車服務，有一天會在唐人街，讓人開車來洗車、他們便進行捐款。」亦希望想出不同辦法，與當地華人電台、電視台合作籌款。

營救藍潔瑛

2000年，香港已故演員藍潔瑛到訪加拿大，有指因為「大鬧」溫哥華機場而被扣留，及後被送往醫院。李琳琳當年透過溫哥華影視人協會的公職與相關人脈，多番與政府部門交涉，設法營救藍潔瑛。李琳琳受訪時憶述事件時表示：「我不記得哪一位打電話給我，告訴我藍潔瑛於機場滯留，因為某些原因不能離開，我們身為溫哥華的影視人，她既然來到溫哥華，我們一定要好好照顧她。」

李琳琳接受專訪時，亦憶述當年於溫哥華營救藍潔瑛的過程。（葉志明 攝）

藍潔瑛被指於2000年「大鬧」溫哥華機場，因此被扣留。（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》電影劇照）

李琳琳亦還原當年的營救行動，表示收到消息時，藍潔瑛已被當局扣留：「我們到機場接她的胞姐，將她安頓好後，再與政府部門交涉，表示現在有他的親人來接她返回香港。」李琳琳亦指當時盡力低調處理，不希望外界、傳媒朋友或市民騷擾到藍潔瑛的情緒，但強調藍潔瑛當時情緒雖然略有不同，但狀態仍算不錯。

李琳琳於加拿大設立溫哥華影視人協會，當地政府亦認知機構的成立，因此願意配合。（葉志明 攝）

藍潔瑛當時情緒狀態

李琳琳詳述當年的情況，表示：「當局將她接往一個醫院部門中，在那裡住了數日。期間她的胞姐來到溫哥華，我們便一同前往醫院探望，她當時與我們談話時有紋有路，並非外界形容一樣瘋瘋癲癲，並非如此！但當然她有時可能會有點迷失，我們告訴她『妳放心啦，我哋會安排家姐同妳一齊返香港嘅』直到我們辦妥所有手續、接她出院後，經過較隱閉的通道，以防其他人目睹、讓她受到騷擾。我們便將她送往機場，看着她登上飛機，責任上便完成。我們亦通知香港的演藝人協會，請他們看看有甚麼能夠幫手！」

李琳琳經過多番交涉，並接待藍潔瑛的胞姐到溫哥華，最後成功營救藍潔瑛。（葉志明 攝）

李琳琳表示探望藍潔瑛期間，對話時藍潔瑛說話有紋有路，並非外界形容一樣瘋瘋癲癲。（劇照）

能夠順利營救藍潔瑛，李琳琳表示全因透過溫哥華影視人協會與政府合作：「因為我們在溫哥華設立協會，亦得到當地傳媒報道，政府部門亦得知我們這個非牟利機構，所以他們很願意與我們合作，促成了這一件事，能夠很順利、順暢地將藍潔瑛送回香港。」

與藍潔瑛昔日交情

李琳琳談及當年設法營救藍潔瑛時，表示並非出於彼此的交情。李琳琳直言：「我認識藍潔瑛，但我們沒有經常外出聚會。以前在公司遇見時，我便覺得這個女孩非常漂亮。我見到她的時候經常對她說『靚女！妳真係好靚！』我覺得這個女孩漂亮到不得了！」李琳琳表示印象中沒有與藍潔瑛合作過，但亦曾經與她交談：「我好像沒有跟藍潔瑛合作過。她很乖巧，知道我算是前輩，碰面便會叫我琳琳姐，很乖、說話很甜！大家都有交談，但卻沒有深厚的交情。」

李琳琳表示營救藍潔瑛並非出於二人之間的交情。（葉志明 攝）