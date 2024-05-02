九龍城寨｜高度還原實景　美術總監︰觀眾睇過相會覺得一樣｜多圖

香港電影《九龍城寨之圍城》，昨日（1/5）開畫帶來喜訊，首日票房已大收500萬，打破近8年香港電影的開畫紀錄。不少觀眾看畢電影，除大讚演員們表演精彩，更為大家熱議是電影將80年代城寨街道及細緻角落重現，重點是不單重現個地方，電影尾段更將消失30年的九龍城寨民生聲色，復現於大銀幕，讓觀眾能深深感受昔日城寨情懷。



所有演員都指只要企在場景處，已似是那年代的人，容易入戲。（《九龍城寨之圍城》劇照）

電影尾段更將消失30年的九龍城寨民生聲色，復現於大銀幕，讓觀眾能深深感受昔日城寨情懷。（《九龍城寨之圍城》劇照）

（《九龍城寨之圍城》劇照）

電影展現昔日城寨情懷，導演鄭保瑞表示：「城寨給我的感覺是個沒落的城堡。城寨給一些在外面城市生活不到或比較窮困的人一個契機，可以在香港生存。我們想改變大家對城寨的印象，大家覺得城寨是三不管，黃賭毒，包娼庇賭，其實80年代的城寨不是這樣，像一個大工場，大家在這裏扎根，是香港一個縮影，當時80年代大家都是努力工作，總之努力就會找到生活，未必令你發達，但可以搵兩餐。城寨讓你入去抖啖氣，渡過難關後建立好自己，留在香港生活。」

80年代理髮店

《九龍城寨之圍城》中的龍捲風，其飛髮店是主場景之一。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

至於美術總監麥國強，在進行資料搜集同時，亦接觸過不少住過喺入面嘅街坊，麥國強最要考量是︰「怎樣從以前的相片，從中想出他們當時的生活狀態和生活細節，想找到入面嘅人間有情，不再是只有黃賭毒，城寨世界到底係點樣。」

60年代理髮店

龍捲風與殺人王，在理髮店的表現惺惺相惜。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

城寨予人第一個印象是亂，但亂不是集亂地堆砌出來便似，重點是如何做到亂中有序。麥國強︰「凌亂的電線及水喉管，要呈現當中的亂就要放大這些元素，但要亂中有序，因為入面有人生活，要有合理的設定，例如地下的亂是水管水喉，兩、三樓是電綫，由於樓太多又密，才形成當中的亂。」

城寨內街

古天樂行入城寨場景，就覺得仿如置身其中，而手執的汽水樽都是劇組花不少心思得來。（《九龍城寨之圍城》劇照）

美術總監麥國強又指，今次大型造景陳設工程浩大，團隊更將城寨場景以移動城堡方式興建，他說：「我們通過參考資料及圖片，還原八、九成出來，讓觀眾有熟悉感。除了主要街道，三、四樓以上要做場景，搭建大概三層，又做了10幾件景片，景片濶8米、高8米，在廠內可以不停移動，配合拍攝。」

天后廟大戰

拍攝前，郭富城都細心聽武術指導谷垣健治的講解。（《九龍城寨之圍城》影片截圖）

郭富城與古天樂，戲中一幕拍足三日三夜。（《九龍城寨之圍城》影片截圖）

至於戲中入而很多產品已經停產，所以劇組要兼任埋生產部分。麥國強︰「我們花很多人力物力去做生產，例如戲中見到的汽水箱、汽水樽、啤酒樽，盡量將實景還原八、九成。」麥最希望觀眾看完套戲，會想起曾經在網上見過某張相，然後會說︰「係喎，我見過張相係一模一樣！」相信見到觀眾的反應，劇組已經成功做到。

盂蘭盛會

最後一場大戰，在盂勝盛會中展開。（《九龍城寨之圍城》劇照）