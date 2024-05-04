九龍城寨｜阿七雙刀護主成MVP　喬靖夫文武雙全擅長菲律賓魔杖

電影《九龍城寨之圍城》，在港上畫3日票房已衝破1,000萬，成績驕人。不少觀眾看後都對電影給予正評，除了以3億港元打造的城寨場景，連帶戲中其他角色都成為亮點。當中在戲中龍捲風（古天樂 飾）被狄秋（任賢齊 飾）突襲命懸一線之際，一下雙刀突襲護主，成功退敵的阿七就成為那場大戰的MVP。這位咁生面口的「演員」叫喬靖夫，真正身份其非演員，而是作家、填詞人、武者等，可謂文武雙全。



大家見到這張海報，係咪位位都識，唯獨後排光頭那位不認識，無錯，呢位就係喬靖夫。（《九龍城寨之圍城》海報）

戲中一直隱藏實力，到見到龍捲風命懸一線，突發使出雙刀退敵，令人拍手叫好。（《九龍城寨之圍城》劇照）

根據維基百科，喬靖夫原名劉偉明，香港出世，是香港小說作家、其最著名的作品《武道狂之詩》，當中的卷一【風從虎.雲從龍】及卷六【任俠天下】分別被列入第21及22屆「中學生好書龍虎榜」60本候選好書之一。

喬靖夫最著名的寫作作品為《武道狂之詩》。(網上圖片)

而另一身份是流行曲作詞人，2000年憑《深藍》一曲，奪得香港作曲家及作詞家協會(CASH)最佳歌詞獎，曾經合作的歌手有王菲〈光之翼〉、陳奕迅〈謊言〉、鄭秀文〈緊張〉、容祖兒〈沙堡壘〉等。他亦是黃偉文發起的填詞人聯盟Shoot the Lyricist其中一員，成員一共有5位，除了他與黃偉文，還包括小克、陳詠謙及林寶。

填詞人聯盟Shoot the Lyricist成員小克、喬靖夫、陳詠謙、黃偉文及林寶，相片於2016年前輩盧國沾大師的作品展而聚首合照。（黃偉文@facebook）

至於武術方面，十五歲開始習空手道，達至啡帶級別，但最為人熟悉是菲律賓魔杖教練，2009年開始學習，曾經跟香港電台到菲律賓拍攝《功夫傳奇IV》，尋找魔杖的根源。在節目中講到自己練習武術已經超過十年，這種起源是西班牙歐洲刀劍術的武學，因為講求速度及連續快打，令他沉醉於此。

曾經跟香港電台到菲律賓拍攝《功夫傳奇IV》，尋找魔杖的根源。(《功夫傳奇IV》影片截圖)

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至於今次的銀幕演出，基於鄭保瑞想找一位對觀眾而言生面口，而又有習武的人來演，而菲律賓魔杖的杖法，亦可發揮在雙刀上，在這千軍一發一刻給予觀眾驚喜，結果這計算相當準確成功。