林峯專訪｜不甘一直被定型　曾受負評洗禮︰練到一個強大心臟

電影《九龍城寨之圍城》叫好叫座，上映星期未夠一星期，票房已衝破2000萬，為一直令人擔憂的電揚市道，帶來一個猛烈衝擊。除令久違的動作片再次冒起，更興奮是電影成功捧起一班新血接棒，以林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑組成的「城寨四少」，在戲中擔大旗，令觀眾眼前一亮。



特別是林峯，雖然拍電影年資已超過廿年，但角色向來不是官仔骨骨，就是賣樣賣Chok，一直就是欠代表作。直至這一部《九龍城寨之圍城》，陳洛軍由開初被欺負，被無視，到後來為自己地方打出公義，那份熱血看得場內無不感動，亦令人不少人覺得林峯，原來都演得！廿年換觀眾的讚賞，甚至平反，一切都值得。



林峯在《九龍城寨之圍城》的演出令人眼前一亮，一直擁有但沒被看見的演技，今趟一舉爆發！（梁碧玲 攝）

鳴謝︰

髮型︰Keith Wong@Artify Lab

化妝︰Raymond Yip

服裝︰Zegna

飾物︰Messika

場地提供︰Ukyio

沒想過一部令大家看得血脈沸騰的動作片，會由林峯主演。（《九龍城寨之圍城》劇照）

排舞式練武

是偏見好，還是先入為主好，聽到林峯拍動作片，第一個感覺總會泛起「花拳繡腿」四個字。直至入場看到電影中的林峯，一位非動作演員打出接近動作演員水平，是令人收晒聲的。靠的只有兩個字︰勤力。「今次的確係一個新嘗試，成班演員要提早一個月集訓，訓練主要係練體能，當時已知道有邊幾場要打，Kenji San（動作指導谷垣健治）亦在片場考查晒要點拍，拍晒畀我哋睇，簡單剪出來想要點樣效果，所以那一個月係將現場將要拍的場面，不停地練習，練到七八成就去拍，當然去到都有好多地方改動。」

戲中演員要開拍前一個月操練，除了練體能也熟習每場動作。（《九龍城寨之圍城》劇照）

將動作戲以排舞方式練習，不停操練達至純粹流暢，成功將動作演出來。而集訓和現場長時間的拍攝，除為了拍出精彩的打鬥，也為四子培養出真感情。「我們每日拍攝時間，最底消費要15個鐘，好耐未試過咁熱血，叫到邊個埋位，大家都好亢奮大喊振奮士氣，互相扶持。拍攝時化妝間變成復康中心，大家輪流拍攝及回氣，大家不時有大小傷患，又會互相用按摩槍幫對方鬆下敷下，成班人凝聚力非常好。」

入行不久已一嚐拍電影的樂趣，只是過去廿年來機會未算多，直至前年的《神探大戰》開始有所轉變。（梁碧玲 攝）

更入心是電影煞科一場，是陳洛軍去到漁排找回三位兄弟一幕︰「大家不用太多語言，戲裡戲外都有真感情，而且當時真係唔捨得，真係拍完就完，講唔出嘅感動。」

這一幕難離難捨之情，原來都是發自內心，對煞科戲的不捨。（《九龍城寨之圍城》劇照）

唔畀自己定型

說起林峯，會想起他不少劇集作品，爆Seed、管家仔、嬴政，但電影呢？未有一個可令大家本能反應地立即答出。事實上，林峯幸運地，出道不久便有機會拍第一部電影《別戀》（2001），導演是未拍《無間道》（2002）前的麥兆輝，女主角是李彩樺。一嘗電影滋味後，林峯對此念念不忘，可惜未見迴響。「隨後十幾年都是拍劇多，但我要保持自己那份熱情，演員團火係唔可以熄，一熄就變成一個模式，作為一個演員，我唔可以畀自己定型。」

林峯在電視劇的演出，多為大好人，包括暖男角色「管家仔」。（《溏心風暴之家好圓月》劇照）

被定型，可能會獲得「御用ＸＸ」的銜頭，但林峯不想領，他最想予觀眾新鮮感。「因為我覺得可以畀人預計到嘅演員……冇乜可觀性，我知你會咁演，咁使乜你演呀？一定要諗無限可能，特別是電影，好多時真係要現場撞出嚟。」

不想被定型，但在電視台的日子，偏偏被定為男一，首選演忠角。「我都多謝拍劇時有這麼多機會，但要明白電視觀眾是有年齡界限，不可太過破格，太過踩界。如果劇集你演開主要角色，來來去去都係嗰幾款。如何在既定角色中尋找當中的不同，其實是難，要作出嘗試，但唔知得唔得。」

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成功爭取的改變

其實從林峯在TVB後期的演出，已看到略有不同，有在《不速之約》演亦忠亦邪的催眠師，在《使徒行者》中演古惑仔般的爆seed，這都是林峯落力爭取的成果。「我問過好多次，但冇人肯畀機會我試，通常回覆都係︰『唔得喎，你呢種角色點搞呀』，要考慮很多平衡位，演員分配都要兼顧。（《不速之約》）是一次嘗試，演得好過癮，但始終好幼嫩，又唔可以去得太盡，嚇親家庭觀眾就唔係咁好。」

其實林峯在電影的演出機會不算多，直至簽約古天樂旗下的經理人公司，開始有微妙變化。「好多謝古仔（古天樂），一開始讓我在電影演一些未演過的角色，例如反派（《神探大戰》和未上畫的《守闕者》都是演反派），令觀眾有新的感覺，對我就好似Reset部機咁，重新去認識我。」

今年即將上畫的《守闕者》，林峯在戲中以新造型示人，角色會亦忠亦奸。（《守闕者》影片截圖）

林峯曾背上的負評

有段時間，林峯、吳卓羲、黃宗澤幾位新晉的劇集男一，都是網民與傳媒最愛嘲諷的對象，由舞姿、歌藝到衣著，無所不彈，在這種環境下成長，林峯選擇是做番自己。「一直只係做番自己，包括圈內一班兄弟，本住最鍾意令人跌眼鏡的心態，你覺得我唔得就再努力啲。」

林峯一直以豁達心情去面對負評︰「無論乜嘢評論都好，對你嚟講都係好評論，睇咗就係養分。」。（梁碧玲 攝）

「人哋講得一定有原因，無論主觀定客觀，可能有啲嘢自己真係睇唔到，演員嘅主觀性好強，係要有咁強嘅主觀性先可以說服自己演到個角色，所以有時係會有盲點。這種態度反而讓自己練到一個強大的心臟，無論乜嘢評論都好，對你嚟講都係好評論，睇咗就係養分，當然部分要識得過濾。」

拎「亞太區最受歡迎香港男歌星」，《Chok》又拎金曲金獎，獎項愈大，嘲諷聲愈刺耳。（影片截圖）

是豁達的態度，但去到《Chok》得金曲金獎的恥笑聲，又將獲得「亞太區最受歡迎香港男歌星」演繹成「亞皆老街至太子道西最受歡迎男歌星獎」，那種難堪又是要怎樣消化才吞得落？林峯︰「無問題呀！無問題！其實每一個藝人做幕前的，大家都會有一個標籤，標籤係令人易於記住你，人哋就算唔記得你都記得個標籤，係一件好事，起碼人哋認得你。」

時下不少藝人，聽到不順耳的批評，不單冇化成養分，甚至化成仇恨，留言主動反擊。要做到林峯當日的取態，真的不易。林峯︰「起初心志未成熟，係一定會（唔開心），咁就選擇唔睇囉，你自己都控制唔到自己（情緒），你做唔到演員㗎！」過來人的話，你聽得懂嗎？