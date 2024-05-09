惡戰︱伍允龍成名作展武藝巔峰　肩插日本刀挺八嚿腹肌重拳反擊

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》於五一勞動節上映，本地票房昨晚（7日）更勁破2500萬！早前電影一眾主演四出謝票宣傳，伍允龍更落場示範寸勁，4日晚謝票期間更發生熱血觀眾動粗事件，對伍允龍起飛腳兼推倒地上，而伍允龍冷靜而具風度的表現，亦令他「一戰成名」人氣急升！其實伍允龍為影壇極為罕有地從小練武的動作演員，除了身型健碩、功夫了得，銀幕內亦不乏代表作品，其中2014年上映的《惡戰》，則為伍允龍從影後其中一部極具標誌性作品！

伍允龍為香港影壇極為罕有地從小練武的動作演員，除了身型健碩、功夫了得，銀幕內亦不乏代表作品。（劉智源 攝）

伍允龍於《九龍城寨之圍城》飾演的王九，角色出位之餘，近日的「謝票切磋事件」更令他一戰成名。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《惡戰》為黃精甫執導作品，由伍允龍、安志杰、洪金寶、胡然、陳觀泰及袁祥仁等主演，劇情改編自清末活躍於上海一帶的著名拳師馬永貞生平，並翻拍自張徹執導的邵氏經典、陳觀泰成名作《馬永貞》。《惡戰》劇情中，伍允龍飾演武功超卓、右手力大無窮的馬永貞，一心從鄉下到上海闖盪，抵埗後遇上最新冒起的江湖大亨龍七（安志杰 飾），二人不打不相識。然而龍七的冒起影響斧頭幫三大元老的利益，並揭露背後日本人侵略的野心，於是聯手對付馬永貞與龍七。

伍允龍於2014年主演民初功夫片《惡戰》飾演馬永貞，劇情改編自邵氏經典《馬永貞》。（《惡戰》電影劇照）

安志杰亦主演《惡戰》飾演上海灘新冒起的黑幫大亨龍七。（《惡戰》電影劇照）

《惡戰》劇情翻拍自張徹於邵氏執導的經典電影《馬永貞》，為陳觀泰的成名作品。（《馬永貞》電影海報）

陳觀泰於《馬永貞》裡飾演男主角馬永貞，同樣為一位右手力大無窮的拳手，到上海攤打天下。（《馬永貞》電影劇照）

友情客串《馬永貞》的姜大衞，飾演上海黑幫大亨譚四，亦即《惡戰》中安志杰飾演的龍七。（《馬永貞》電影劇照）

讓右手與安志杰打成平手

伍允龍於《惡戰》裡名副其實惡戰連場，對手包括安志杰、前輩陳觀泰、袁祥仁及日本人。馬永貞與龍七一戰中，馬永貞為免誤傷龍七性命，一直讓出力大無窮的右手，僅以左手發招，於貨倉中以一根雪茄的時間比試。雖然龍七非常健碩好打、狠勁十足，但馬永貞仍從未處於下風。伍允龍與好兄弟安志杰的比試非常精彩，盡顯二人當年處於年輕巔峰狀態時的身手，不論蜈蚣彈、翻跟斗或近身搏擊均難不到伍允龍與安志杰，一對一打戲非常精彩！

伍允龍於《惡戰》裡與安志杰初段便上演比試橋段，馬永貞讓出右手仍與龍七打成平手。（《惡戰》電影劇照）

伍允龍與安志杰於年輕巔峰狀態拍攝《惡戰》，不論蜈蚣彈、翻跟斗或近身搏擊均難不到二人。（《惡戰》電影劇照）

一招打死「邵氏馬永貞」

伍允龍除了與同輩安志杰比試，劇情中馬永貞更為慘死的好兄弟龍七出頭，闖入斧頭幫總壇裡，於長廊中赤手空拳大戰斧頭幫木人巷後，挑戰陳觀泰與袁祥仁飾演的斧頭幫兩大元老。陳觀泰作為「邵氏馬永貞」，由張徹執導的成名作《馬永貞》正是《惡戰》翻拍的藍本，兩代馬永貞的打戲不僅傳承意義十足，亦非常精彩！雖然陳觀泰飾演的元老舞雙斧決戰「新馬永貞」，然而卻被伍允龍輕鬆避過，先接住飛斧、再還一招飛斧打死「舊馬永貞」；及後亦在決戰「銀幕老丏」袁祥仁時，一拳往頭重擊，將兩位斧頭幫元老解決。

陳觀泰當年主演《馬永貞》時，同樣一人力戰數十位刀手。（《馬永貞》電影劇照）

「邵氏馬永貞」陳觀泰於《惡戰》裡飾演斧頭幫元老之一。（《惡戰》電影截圖）

伍允龍飾演的馬永貞獨闖斧頭幫總壇，迎戰「邵氏馬永貞」陳觀泰。（《惡戰》電影截圖）

「新馬永貞」伍允龍迎戰「邵氏馬永貞」陳觀泰，畫面極具傳承意義。（《惡戰》電影截圖）

伍允龍最後一招擊殺「邵氏馬永貞」陳觀泰！（《惡戰》電影截圖）

「銀幕老丏」袁祥仁則飾演斧頭幫大元老，同樣與伍允龍過招。（《惡戰》電影截圖）

伍允龍飾演的馬永貞最後亦一拳擊殺袁祥仁飾演的元老。（《惡戰》電影截圖）

肩插日本刀曬八嚿腹肌

解決斧頭幫後，伍允龍飾演的馬永貞更闖入一眾日本刀手的大本營，在一個長鏡頭裡接續解決十多位刀手，過程數十刀招一氣呵成，盡顯伍允龍身手與武學功架！獨戰日本間諜頭領時，馬永貞更解開上衣，露出超結實胸肌與八塊腹肌，鋼條身型雖然並非刀槍不入，但在近乎黑白色調的電影裡更肌理分明。結局馬永貞雖然被日本刀貫穿左肩，但仍忍痛解禁力大無窮的右手，一拳擊殺日本間諜頭領，成功為好兄弟龍七報仇。

伍允龍於結局曬結實八塊腹肌，鋼條身型非常健碩！（《惡戰》電影劇照）

伍允龍於結局赤膊大戰日本間諜頭目。（《惡戰》電影劇照）