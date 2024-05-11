九龍城寨︱盤點六部實地取景電影　成龍《重案組》入城爆破打真軍

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由五一黃金檔期上映至今，屢破票房大關，昨日（9日）更宣布上映9日已衝破3000萬本地票房，大受觀眾歡迎！《九龍城寨之圍城》上映後，除了林峯、伍允龍與劉俊謙突破性演出被受觸目，精緻搭建還原的九龍城寨場景，亦成為觀眾焦點之一，對港產片製作水準給予肯定外，亦引起觀眾對九龍城寨神秘而傳奇一面的好奇心。

《九龍城寨之圍城》上映後，票房取得重大成功，精緻搭建還原的九龍城寨場景，亦成為觀眾焦點之一。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

九龍城寨歷經多段重要歷史時刻，戰後形成外界印象中的「三不管」地帶，多年來成為難民聚居地，一度成為全球人口密度最高的地方，生活環境猶其惡劣，亦是黑道活躍地帶，成為黃賭毒的溫床。直至1987年中英兩國簽訂《中英聯合聲明》，共同決定拆除城寨，並於1994年4月完成清拆。九龍城寨的面貌富有神秘感，吸引日本、英國及加拿大攝影師多次紀實攝影；此外亦有香港電影實地取景，因此保留九龍城寨內部影像。

九龍城寨曾是三不管地帶。（網上圖片）

以下為大家盤點X部曾取景九龍城寨的電影：

《省港旗兵》

1984年上映的《省港旗兵》，由麥當雄執導，講述一班由內地到港、俗稱「大圈仔」的退役軍人，搶劫珠寶金行後，在警方追捕下逃至到九龍城寨，向無牌西醫診所求醫，最後更於城寨横街窄巷中發生槍戰！據指麥當雄拍攝《省港旗兵》期間，除了男主角林威以外，其他「演員」均為名符其實的「大圈仔」，拍攝期間更會停工出發「做世界」！戲裡戲外真假難分，而電影後段20分鐘拍攝城寨醫務所及槍戰戲份，麥當雄大膽於九龍城寨實地取景，更令畫面成為珍貴歷史片段，堪稱港產史上經典！

《省港旗兵》或許為曾於九龍城寨取景的最著名作品。（《省港旗兵》電影海報）

電影最後20分鐘的槍戰片段，於九龍城寨實景拍攝，非常寫實震撼！（《省港旗兵》電影劇照）

電影拍攝了不少九龍城寨的街巷畫面。（《省港旗兵》電影劇照）

電影亦於九龍城寨的診所中取景，紀錄無牌西醫診所的環境。（《省港旗兵》電影劇照）

電影亦於九龍城寨的診所中取景，紀錄無牌西醫診所的環境。（《省港旗兵》電影劇照）

電影亦於九龍城寨的診所中取景，紀錄無牌西醫診所的環境。（《省港旗兵》電影劇照）

《重案組》

成龍於1993上映的警匪動作電影《重案組》，為九龍城寨清拆前夕，特許劇組實地取景的最後作品。劇情中，成龍飾演的陳幫辦為追緝綁架富豪的綁匪，闖進城寨追捕並正面火拚，期間更有大量槍戰、火災及爆破場面。由於城寨臨近清拆，爆破情節亦「打真軍」，而非電腦特技。

九龍城寨清拆前夕，曾特許成龍作品《重案組》入城寨進行拍攝。海報上的畫面正正取景自九龍城寨。（《重案組》電影海報）

成龍於九龍城寨內部進行拍攝，有不少動作及槍戰鏡頭。（《重案組》電影劇照）

成龍於九龍城寨內部進行拍攝，有不少動作及槍戰鏡頭。（《重案組》電影劇照）

電影中的爆破場面為真實拍攝，因為九龍城寨臨近清拆，所以無須使用電腦特技。（《重案組》電影劇照）

荷里活電影《拳霸天下》

由尚格雲頓主演，於1988上映的經典Cult片《拳霸天下》（Bloodsport），為極少數於九龍城寨實地取景的電影。雖然電影僅於城寨取景約數分鐘片段，然而尚格雲頓亦親自到九龍城寨外圍及窄巷拍攝，走在城寨外圍掛滿牙醫診所招牌的街道上。甚至在進入城寨前，被介紹為來自美國有意參戰地下拳賽時，由城寨地頭蟲說出「OK！USA！」一句標誌性對白！

尚格雲頓曾親自到九龍城寨拍攝。（《拳霸天下》電影截圖）

尚格雲頓曾親自到九龍城寨拍攝。（《拳霸天下》電影截圖）

尚格雲頓曾親自到九龍城寨拍攝。（《拳霸天下》電影截圖）

尚格雲頓（左下黑外套）曾於九龍城寨外，診所招牌滿布的街道上拍攝。（《拳霸天下》電影截圖）

電影亦有九龍城寨外的環境鏡頭。（《拳霸天下》電影截圖）

《阿飛正傳》

王家衞第二部執導作品《阿飛正傳》，於1990年上映，電影由雲集張國榮、劉德華與梁朝偉三大當紅男演員主演。劇情中，梁朝偉於片尾登場，飾演的賭徒周慕雲從住所出門，並在鏡前梳頭的經典片段，正正於九龍城寨內部取景；飾演警察的劉德華，據指亦曾於城寨內拍足10日戲份，可惜最後被刪剪，估計片段菲林亦因此失傳。

梁朝偉於《阿飛正傳》上映版裡戲份極少，甚至未有與張曼玉同場，然而片段卻實地取景自九龍城寨。（《阿飛正傳》電影劇照）

梁朝偉於片末梳頭出門的經典片段，正正取景自九龍城寨。（《阿飛正傳》電影截圖）

梁朝偉於片末梳頭出門的經典片段，正正取景自九龍城寨。（《阿飛正傳》電影截圖）

據指劉德華飾演的警察，亦曾於九龍城寨內拍攝長達10日，可惜該段戲份最後被刪剪，相信電影菲林與片段亦隨之失傳。（《阿飛正傳》電影劇照）

《跛豪》

1991年上映的黑幫梟雄電影《跛豪》，由呂良偉、鄭則士等主演，講述男主角吳國豪由內地偷渡來港後成為一代毒品梟雄的發跡。電影初段吳國豪抵港初期，混跡於九龍城寨一帶，亦經歷慘痛的教訓，並漸漸上位成為黑道大亨，而電影中，個別片段亦實地取景自九龍城寨。

黑幫梟雄電影《跛豪》，講述跛豪從內地偷渡來港後的發跡故事，由呂良偉主演。（《跛豪》電影海報）

電影《跛豪》的初段部分，有個別橋段於九龍城寨內實地拍攝。（《跛豪》電影截圖）

《城寨出來者》

由藍乃才執導的電影《城寨出來者》於1982年上映，電影由李修賢監製，相信因他曾擔任探長，於是拍攝團隊才能進入城寨拍攝。雖然男主角錢小豪等未有於城寨內拍攝任何戲份，然而童年片段中飾演父親的關海山，在劇情中於城寨內開麻雀館、以及後來被殺的橋段，則取景自九龍城寨。

扮演父親的是蝦叔關海山（中）。他在城寨開麻雀館，有次發現客人出老千，結果種下殺身之禍。（網上圖片）