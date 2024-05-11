九龍城寨︱劉俊謙內地爆紅成「國民老公」　原來曾演張國榮超驚喜

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由五一黃金檔期上映至今，屢破票房大關，日前更宣布衝破3000萬本地票房大關，大受觀眾歡迎！《九龍城寨之圍城》同步於內地上映，同樣取得佳績，截至昨日（10日）累計票房已達4億1500萬元人民幣，超過1000萬人次入場觀映！電影於香港上映後，不僅吸引熱愛動作元素的男性觀眾，更吸引一眾「劉太」入場支持飾演「信一」的劉俊謙，成為新一代「國民老公」！

劉俊謙因為《九龍城寨之圍城》先後於中港兩地爆紅。（劉俊謙IG圖片）

《九龍城寨之圍城》吸引一眾「劉太」入場支持飾演劉俊謙，令他成為新一代「國民老公」！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙不僅憑《九龍城寨之圍城》在香港爆紅，同步於內地上映期間，亦吸引到內地觀眾的注意力，對於他有情有義的角色面貌、瀟灑地耍一把蝴蝶刀與駕駛電單車，亦被大讚靚仔又有型！內地觀眾之間一直對劉俊謙略為陌生，發現他為演藝學院科班出身，並一直活躍於舞台，於是紛紛搜尋他的電影作品，然後驚喜發現2021年上映的電影《梅艷芳》。

劉俊謙飾演的信一瀟灑地耍蝴蝶刀與駕駛電單車，被大讚靚仔又有型！。（《九龍城寨之圍城》角色海報）

劉俊謙於《梅艷芳》中飾演已故歌影天王張國榮，可惜電影於香港上映期間未被本地觀眾接受，相比王丹妮飾演梅艷芳所展現的魅力，認為劉俊謙無法駕馭張國榮一角，承受坊間大量非議，以張國榮難以觸及的神韻為標準，批評他在長相與氣質上的差距。然而內地觀眾經《九龍城寨之圍城》重新發掘劉俊謙後，對他在《梅艷芳》的表現卻持相反意見，認為劉俊謙不僅擁有適合大銀幕的五官相貌，連演繹張國榮亦非常神似。

劉俊謙於《梅艷芳》的演出上映期間未被香港觀眾接受，認為劉俊謙無法駕馭張國榮一角。（《梅艷芳》電影劇照）

不少內地觀眾以梅艷芳與張國榮於《胭脂扣》的經典劇照為例，認為劉俊謙與王丹妮於《梅艷芳》中重現該段經典時刻裏，捕捉到張國榮迷失與恍惚的神髓，並適切地進行模仿，重評劉俊謙飽受抨擊的演出。此外，內地觀眾亦認為劉俊謙將成為港產片的明日巨星，對他接下來的演出充滿期待，包括即將上映的電影《我在這裡等你》的同志角色演出，以及已宣布由劉俊謙主演，夥拍吳彥祖、吳慷仁的警匪電影《寒戰1994》系列。

內地網民重評劉俊謙於《梅艷芳》的演出，認為他捕捉到張國榮迷失與恍惚的神髓。（《梅艷芳》電影劇照）

內地網民認為劉俊謙適切地模仿張國榮，重評他飽受攻擊的演出。（《胭脂扣》電影劇照）