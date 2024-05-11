逆貧大叔｜康城影帝宋康昊首劇集　四大亮點少時Tiffany同樣矚目

將於5月15日獨家上線由、韓國頂級演員，康城影帝宋康昊入行33年，首次接拍劇集《逆貧大叔》，將於下周三（15/5）於Disney+獨家放映。現分享4大劇集亮點，一同準備投身由宋康昊帶領的熱血「逆貧之旅」！



《逆貧大叔》以60年代的韓國為背景，講述雄心壯心的理想主義者金產(卞耀漢 飾)一直致力於扭轉國家命運的故事。（《逆貧大叔》劇照）

一）康城影帝宋康昊首演劇集

1990年代韓國電影開始大爆發，由舞台劇演員出身的宋康昊成為當中不可或缺的參與者，與一眾頂級大導演如朴贊郁、奉俊昊、金知雲、李滄東等合作，成為韓國電影史上一道不可忽略的身影，2019年，宋康昊以《上流寄生族》進軍荷里活，2022年憑《孩子轉運站》榮膺康城影帝，成為貫穿整個韓國電影發展的一道強光。

由日本導演是枝裕和編導的第一部韓國電影《孩子轉運站》由宋康昊、姜棟元、李知恩、裴斗娜等人主演，亦為宋迎來康城影帝寶座。（《孩子轉運站》劇照）

韓國國內外的斐然成績，令宋康昊於2023年的一項調查中奪得最受歡迎韓國演員第三位，足見其於韓國人心中份量。今次《逆貧大叔》將會是宋康昊出道33年以來第一次演出劇集作品，飾演人稱「三食大叔」，願景韓國人人都有一日三餐温飽、游走政商權貴的幕後操盤者，將會進一步展現宋康昊的個人魅力與超卓演技。

人稱「三食大叔」，願景韓國人人都有一日三餐吃喝得飽的朴斗七(宋康昊 飾)。（《逆貧大叔》劇照）

二）最佳男配角大滿貫夥拍影帝

有最強影帝，都要有最強對手先有好戲睇，《逆貧大叔》另一位實力強橫的主角卞耀漢，他於2022年憑電影《韓山島海戰》一舉奪得青龍、大鐘、百想三大電影頒獎禮最佳男配角榮譽的卞耀漢，今次是繼2018年演出《陽光先生》後，時隔六年再度出演劇集作品，在《逆貧大叔》當中飾演宋康昊的手足，一同為塑造安居樂業的國家而奮身挑戰權貴，定必成為其演藝生命當中的重要一戰！

理想主義者金產(卞耀漢 飾)一直致力於扭轉國家命運的故事。身為Albright獎學金得獎者的金產，一心想把自己的國家建設成為工業重國，希望藉此為韓國人民帶來美國水準的富裕。（《逆貧大叔》劇照）

三） 少女時代成員Tiffany再演韓劇

除兩位演技派男角外，「永遠的女帝天團」少女時代成員Tiffany亦會驚喜參演劇中財團理事的妹妹，令人期待。Tiffany 繼 2022 年出演 《財閥家的小兒子》後，時隔兩年再度受邀出演電視劇，自帶千金氣息的她將會為大家帶來甚麼驚喜呢。

少女時代成員Tiffany亦會驚喜參演劇中財團理事的妹妹。（《逆貧大叔》劇照）

四）宋康昊的「逆權」系列

宋康昊一系列「逆權」作品如《逆權大狀》、《逆權司機》等於香港以至亞洲早已打響名號，「宋康昊」這名字早已與「社會被壓榨階層反撲向上」的形象緊密連繫，成為韓國眾多逆轉題材作品當中最具影響力及叫座力的演員。今次劇集將以逆轉國家命運而命題，在大時代流轉下，觀眾必定會更有共鳴，用熱血沸騰繼續奮鬥人生！