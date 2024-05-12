九龍城寨專訪｜喬靖夫與洪金寶對打　喜獲一回應︰係滿意和肯定

電影《九龍城寨之圍城》，上映一個星期多，票房已衝破3,000萬，有力再上更高紀錄。而戲中大大小小角色都獲觀眾欣賞及注目，其中飾演「阿七」的喬靖夫，一下雙刀及時護主，就令觀眾拍掌叫好。其實喬靖夫是文武雙全，15歲習空手道，擅長菲律賓魔杖，另方面又喜歡寫武俠小說，有「喬大俠」之稱，今次能夠在大銀幕向下記錄，自感畢身榮幸。



喬靖夫由15歲開始習武，學過空手道、跆拳道、詠春，現最擅長是菲律賓魔杖。（葉志明 攝）

「阿七」在戲中一直隱藏實力，直頭生死關頭才出招護主。（《九龍城寨之圍城》劇照）

寫小說延伸到與「阿七」結緣

喬靖夫自細鍾意睇武打片，偶像曾是李小龍和鄭少秋，「佢有跟劉家良師父習武，啲劍法打得好靚。」又愛聽武俠劇主題曲，耳濡目染下泛起習武的心。「15歲學空手道，91年打過全港賽，拎到60kg第二名，都算空手道運動員。」由於練過兩個門派，期間要重新考過帶，到後來要返工沒太多時間，所以最終考到啡帶為止。「如果繼續考，我應該考到黑帶二段。」

Kate與喬靖夫到日本拍《功夫傳奇》，在劍祖祭中示範新陰流的基本套路「三學」（相片由香港電台提供）

學過跆拳又學過詠春，又看到電影《死亡遊戲》，李小龍來自菲律賓的徒弟伊諾山度，示範魔杖從而被深深吸引住，後來有機會接觸到一本由他撰寫，專講魔杖的英文書。「好鍾意，但冇錢買，最後打書釘都睇晒佢。」到自己寫武俠小說，發現自己練了多年武術都未練過兵器，所以的起心肝，2003年開始學魔杖。「它的好處是一開始就可以拎武器上手學，中國刀劍術通常要練幾年拳先畀你接觸，所以一學就迷上這武術。」

喬靖夫看到電影《死亡遊戲》，李小龍來自菲律賓的徒弟伊諾山度，示範魔杖從而被深深吸引住。（《死亡遊戲》影片截圖）

至於今次點解有機會作大銀幕演出，原來又關寫小說事。當年寫下的《武道狂之詩》，被導演葉偉信看中，一直想安排進行電影化，但礙於資金、演員、潮流風氣等問題，一直未成事。直至葉偉信監製《九龍城寨之圍城》，導演鄭保瑞想找一位生面口但又有底子的人演出「阿七」一角，於是找他試鏡，一拍即合。

「當你人生裡面打的一招，將永遠記錄在電影入面，而有機會全世界人都會睇到，我覺係對一個練武之人的夢想。」喬靖夫說。（《九龍城寨之圍城》劇照）

訪問當日，喬靖夫都有自備習武時用的兵器拍攝。（葉志明 攝）

「千萬不要令對方受傷」

戲中喬靖夫主要有兩場激戰場面，首先是在餐廳忍無可忍，出手擊退任賢齊一幕。「演戲方面壓力不大，因為拍過港台的《功夫傳奇》紀錄片，首先面對鏡頭講對白已經唔會驚，加上紀錄片很多時都係一take過，根本冇機會take two，你做錯就全場人都見到，所以相對拍戲，今次壓力唔算大。」

去到追溯菲律賓魔杖的起源，獲掌門 Tony Diego親自教授喬靖夫。（圖片由受訪者提供）

無擔心演技，最擔心反而是千萬不要令對手受傷。「我深明電影製作，演員受傷是最影響拍攝進度，這是我最重要的目標，幸好我練空手道，都有打過運動型空手道，學會點到即止，既做到動作好睇又收到道力。」

這幕近距離凌空劈下，獲武術指導谷垣健治（Kenji San）讚其準繩。「當時是令我內心暗喜。」喬靖夫說。（《九龍城寨之圍城》劇照）

而作為習武之人，最想在片場予人一種專業感覺，而在拍攝斬斷小齊把刀一幕，他就完全做到。「因為我要在鏡頭前幾寸位置，用力劈下去，個位要準否則太遠唔好睇，太近就有危險，然後拍了很多幕之後，聽到武術指導谷垣健治（Kenji San）細細聲講︰『好嘢喎！次次都劈得咁準！』當時是令我內心暗喜。」

對喬靖夫而言，能夠將多年修練成果，在電影中呈現出來，就更是難能可貴。「當你人生裡面打的一招，將永遠記錄在電影入面，而有機會全世界人都會睇到，我覺係對一個練武之人的夢想。」

首次在大銀幕演出，便可跟洪金寶同框還要是打戲，難怪令喬靖夫一直不敢相信。（《九龍城寨之圍城》劇照）

面對洪金寶︰有千言萬語想講但我克制住

至於另一場就是跟洪金寶大哥大對打，這場戲由得知到去到片場，喬靖夫都一直不敢相信，到拍攝期間仍然很夢幻。「其實我跟住洪金寶大哥有千言萬語想講，想話小學六年級冒住八號風球去睇《肥龍過江》，《敗家仔》一句對白︰『打得贏就得，你理我乜春！』如何影響我的武術觀念，但作為演員去到片場唔好做到小粉絲咁，所以要克制自己，後來首映再見面先講番。」

洪金寶在《敗家仔》講的武學，被喬視為金石良言。(《敗家仔》影片截圖)

不過拍攝這場對打戲，就令喬靖夫好忟憎，因為做極都達唔到導演要求。「係我浪費咗唔少時間，由於招式比較複雜，有一個take做了十幾次，一些反應和細節一直做得不好，我好忟自己，阻人收工是我最唔想。」雖然如此，但大哥大都冇怨言，反而不時報以一個微笑和點頭，「佢都唔需要特別讚邊個，只要笑就係滿意和肯定。」喬靖夫說。

合作過後，喬靖夫對洪金寶更加佩服︰「一個人能夠將自己的技藝累積到一個深度，已經可以隨心而發。」（《九龍城寨之圍城》劇照）

「大部分人唔係想打交，係想打人」

「阿七」在戲中忠心護主，是抗行不義，現實中喬靖夫又有冇試過看不過眼的事，要出手制止？「我冇喺街打過交，但有試過阻止人去襲擊其他人。我當時是在藝術中心睇展覽，有個飲醉酒的護衛員，無端端出手打個少年，於是我出手加以阻隔，再呼喝佢︰『你唔好再郁！』用氣勢壓住對方，當下佢都醒一醒，冇再出過。」

觀眾突然趁伍允龍講解時，出腳踢走對方手上用作示範的道具。（影片截圖）

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按喬靖夫分析，其實大部分人都唔鍾意打交，「佢哋目的多數出於欺凌，只係想打人，唔係想打交，純粹搵個弱者發洩，所以對抗霸凌的最好方法，是令對方都感覺到自己有受傷的危險，這是最妥善的方法。」談到動手動腳，近日發生在伍允龍身上的觀眾動粗事件，伍允龍的處理方法獲讚，問到喬靖夫如果當日是他遇上，會如何處理？「我唔方便評論，因為情況都好複雜，現場是一個宣傳活動，身邊又有很多不同人士，顧慮很多事情，現在以柔制剛已經是很好的處理。」喬靖夫說。