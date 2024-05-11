九龍城寨︱任賢齊大讚臨場處理　伍允龍堅持示範寸勁︰觀眾冇惡意

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，自五一黃金檔期上映至今，10日內港澳票房收穫超過3300萬元，成為本年度最受歡迎的港產片之一。為答謝觀眾熱烈捧場，今日（11日）主創團隊監製莊澄、葉偉信、導演鄭保瑞攜同古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑、喬靖夫、張松枝及童星王尹菁（魚蛋妹）等一眾主演，出席特別答謝場，與觀眾於IMAX影院中見面互動，吸引各位主演的粉絲到場，全院滿座！

古天樂攜同任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁等，出席謝票場與全院觀眾合照。（梁碧玲 攝）

任賢齊、伍允龍及劉俊謙於謝票後接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

主演《九龍城寨之圍城》的任賢齊、劉俊謙與伍允龍，於謝票後接受傳媒訪問，任賢齊談及參演電影的原因時表示：「我覺得係新一代電影力量嘅出現！要多謝古生，古生話我哋幾個一齊撐起後生、新晉嘅演員！畀機會、支持佢哋！我覺得要畀掌聲古生。」剛從台灣來港的任賢齊，表示台灣的觀眾亦有留意自己的演出：「大家覺得我個樣好特別，都好留意我嘅髮型，我希望試唔同嘅樣畀大家睇！」至於未來為電影再剃頭的可能性，任賢齊笑指：「剃完頭之後，我演唱會搵唔到造型呀！因為疫情期間拍攝，演唱會停咗，依家我想剃、巡迴演唱會就搵唔到造型！（再請鄭保瑞為你剃？）下一次又搵佢哋，拍『九龍城寨少林寺版』囉！」

任賢齊表示若開拍「九龍城寨少林寺版」才會再考慮剃頭！（梁碧玲 攝）

早前謝票活動期間，伍允龍示範寸勁時被熱情觀眾推跌，伍允龍表示未有因此暫停謝票時的表演與互動：「啱啱上一場先有，我發覺啲觀眾冇惡意嘅，只不過睇戲太投入，我哋最大嘅目標都係宣傳套戲，所以冇問題。（當下好大力？）我冇防備，所以畀人推低咗。」而前輩任賢齊亦於訪問時大讚Philip臨場的表現：「我覺得Philip處理得好好！可能有啲觀眾睇太興奮，覺得佢就係王九，要幫我報仇、因為我畀佢用個硾扑咗一下！」至於當時不在現場的劉俊謙，則表示有留意到事件並即時問候：「我即刻傳短訊畀Philip、即刻關心佢，因為戲裡面係敵人啫，真實都係兄弟，Philip係我見過最高EQ嘅一個藝人、好欣賞佢！」

伍允龍受訪時表示上一場謝票有繼續示範寸勁與觀眾互動，表示觀眾其實沒有惡意。（梁碧玲 攝）

早前謝票活動期間，伍允龍示範寸勁時被熱情觀眾推跌。（影片截圖）

劉俊謙近日因《九龍城寨之圍城》爆紅，更被封「國民老公」吸引大量「劉太」入場支持，更有傳網上將謝票場次門票炒高至800元，劉俊謙表示受寵若驚：「因為一直以嚟都冇咁多粉絲，都係低調、默默耕耘，突然之間好似得到好多人喜愛，係有啲受寵若驚！」至於對於「國民老公」的新稱號，劉俊謙略帶面紅地感謝大家愛戴：「我多謝大家啦！」

面對觀眾封自己為「國民老公」，劉俊謙直言過去粉絲不多，受寵若驚！（梁碧玲 攝）

胡子彤與張文傑（German）同樣於謝票後接受訪問，二人在《九龍城寨之圍城》上映後勤力謝票，German表示對觀眾反應非常深刻：「見到真係滿座，一個位都冇剩，我哋入戲院都知，最前嗰排都唔會買嚟睇，但係都滿晒，真係好激動！」胡子彤則笑言最深刻仍是「切磋」的片段：「嗰刻畀唔到反應！」German則表示因為當時偷襲來得突然，亦未有即時反應。

張文傑表示伍允龍被「偷襲」一刻，自己也來不及反應。（梁碧玲 攝）

張文傑是新生代中罕有勤練武術的演員，對於尚未有能夠完全發揮的角色，German表示：「我覺得儲住先唔緊要嘅，希望慢慢喺大銀幕畀大家見到！」亦表示作為動作指導，不論自己或其他演員身上，其實也能夠發揮出香港電影的動作水準。

張文傑表示自己的練武修為不論由自己親身或透過其他演員發揮，都能夠展現香港電影的動作水準。（梁碧玲 攝）

早前於《九龍城寨之圍城》幕後花絮中，胡子彤被伍允龍誤傷後，下巴部分要縫多達15針，兩年過後胡子彤表示留有淡淡的疤痕：「如果高啲就Man啲，如果低啲就唔知有咩事發生！」更續指：「其實我貼咗除疤膏三幾日就唔理，因為唔算好望到。」至於受傷後的反而向導演鄭保瑞道歉，胡子彤回憶指：「因為我一個人受傷，我哋要全部演員一齊停，少咗我一個可能令劇組拍多兩三日，所以當下唔想影響到劇組嘅進度，就真係覺得對唔住、我自己都唔想嘅。」但笑言未有因此留下心理陰影，往後會願意繼續挑戰動作片，更大開玩笑：「依家見到隔籬着皮鞋會驚一驚！」