九龍城寨之圍城｜魚蛋妹媽媽真身曝光　曾演舞台劇又與姜濤同劇

電影《九龍城寨之圍城》上畫以來氣勢如虹，觀眾開始自發地二刷三刷，戲中不少演員都成功被看見。其中「魚蛋妹」王尹菁一早已跑出，而家連演佢媽媽，閃現幾幕便被朱栢康打死嘅「魚蛋媽」都獲大家關注。該演員其實叫李紫僖，浸會大學電影學院表演系畢業，演過舞台劇仲拍過ViuTV劇《退休女皇》，是劇中如姜濤最多對手戲的女角，而且更是該劇的編劇之一。



「魚蛋媽」李紫僖的演出，隨電影大收亦引起關注。(《九龍城寨之圍城》影片截圖)

「魚蛋母女」日前在母親節出席特別謝票場，綽頭十足。（電影公司提供）

首映當日，「魚蛋母女」有搵「龍捲風」合照。（李紫僖@IG )

「魚蛋母女」在城寨合照。（李紫僖@IG )

由於「魚蛋妹」望住戲中媽媽條屍不知所措，只懂喊走的情節，令人看得揪心，成為片中首個感動觀眾的一幕，更讓「魚蛋妹」廣為觀眾認識。正所謂「母憑女貴」，囡囡的受歡迎，連帶媽媽都受惠，在戲中幾乎沒有正面場口的「魚蛋媽」，近日都被發掘出來，真身原來是演員李紫僖，日前更與「魚蛋妹」拍住上進行母親節謝票。

「魚蛋媽」在戲中幾乎沒有正面鏡頭，唯一一個已是陳屍後巷一幕。(《九龍城寨之圍城》影片截圖)

林峯千辛萬苦抱條屍落嚟，感動了龍捲風。(《九龍城寨之圍城》影片截圖)

魚蛋妹得知是自己媽媽，不知所措。(《九龍城寨之圍城》影片截圖)

魚蛋妹這幕演得相當揪心。(《九龍城寨之圍城》影片截圖)

兩段被刪戲分公開

在《九龍城寨之圍城》中，「魚蛋媽」為性工作者，更染上毒癮，最終更被同樣有毒癮的男友（朱栢康 飾），為爭毒品吸食而失控打死，再陳屍後巷至被魚蛋妹目擊。而當「魚蛋媽」真人亮相後，觀眾才知原來係靚女一名。而網上更有兩段「魚蛋媽」被刪戲份公開，包括餵囡囡食飯時毒癮發作，而且幫朱栢康還錢時反被他打。咁靚女都打得落手，難怪有網民笑稱，真係要打到朱栢康變紙巾

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飾演魚蛋媽的李紫僖，畢業於浸大電影學院表演系，畢業後曾到北京中央戲劇學院進修，演過幾部舞台劇包括《我和春天有個約會》、《南海十三郎》、《杜老志》《金鎖記》等，亦曾留在上海一年，為上海念劇場演出《微微一笑很傾城》。隨後有參與無綫劇集《賭城群英會》及《老表畢業喇》。

李紫僖在IG分享運動照。（李紫僖@IG）

性感水著都可少。（李紫僖@IG

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除了幕前演出，李紫僖更參與編劇工作，包括無綫的《飛虎極戰》，以及ViuTV的《退休女皇》，而她更參與演出，是劇中姜濤的對手，亦是劇中與姜濤最多對手戲的女演員。而從李紫僖的社交平台可見，都分享不少靚女性感相。