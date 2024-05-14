大咸濕︱黃霑曾談九龍城寨色情行業　還原脫衣舞廳節目「揸XX」

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由五一黃金檔期上映至今，屢破票房大關，昨日（12日）更宣布衝破4000萬本地票房，大受觀眾歡迎。電影精緻搭建還原九龍城寨場景，成為觀眾焦點之一，引起對昔日九龍城寨光景的好奇心，除了一眾曾取景九龍城寨的電影外，黃霑於1992年上映的偽紀錄片《大咸濕》，亦曾於城寨清拆前到訪拍攝，並透過演員還原當年九龍城寨的色情事業神秘一面。

《九龍城寨之圍城》精緻搭建還原九龍城寨場景，成為觀眾焦點之一，引起對昔日九龍城寨光景的好奇心（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》僅透過四仔一角，稍稍提及與九龍城寨相關的色情事業。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

黃霑於1992年上映的偽紀錄片《大咸濕》，亦曾於城寨清拆前到訪拍攝。(視覺中國)

黃霑主持的偽紀錄片《大咸濕》，透過演員還原當年九龍城寨的色情事業神秘一面。（《大咸濕》電影海報）

黃霑於《大咸濕》裡探討香港各大小色情事業及風氣發展，談到廟街的色情事業後，表示當年有不少男性會於廟街買黃藍色門票，坐上白牌車到九龍城寨，光顧城寨內的色情架步。霑叔於電影中表示：「當年實在係罪惡溫床，雞鴉狗賭，樣樣都齊！」他續指：「買飛嚟睇脫衣舞、小電影，睇到興就有附近道友搵你，搵小姐幫你搞掂！」

當年有不少男性會於廟街買黃藍色門票，坐上白牌車到九龍城寨，光顧城寨內的色情架步。（《大咸濕》電影截圖）

霑叔於電影中表示：「當年實在係罪惡溫床，雞鴉狗賭，樣樣都齊！」。（《大咸濕》電影截圖）

《大咸濕》劇情中，透過演員還原當年城寨的「小電影」放映院，表示影院分為黃藍色兩種門票，持黃色門票的觀眾，可以觀看幾部色情影片，放映現場沒有冷氣、觀眾均坐在木板櫈上。至於持藍色門票的觀眾，則可以在「小電影」播放後，留下看真人表演。霑叔在片中表示：「當年最出名係與蛇共舞！聽講一年玩死百幾條蛇！」而真人表演後，便有餘興節目「揸波仔」，按門票每張門票一隻手享受。

黃霑在片中表示：「當年最出名係與蛇共舞！聽講一年玩死百幾條蛇！」。（《大咸濕》電影截圖）

黃霑亦提到城寨裡的脫衣舞真人表演。（《大咸濕》電影截圖）

黃霑亦表示在表演後，有餘興節目「揸波仔」。（《大咸濕》電影截圖）

黃霑於電影中與助手蔡欣倩，實地到當時即將拆卸的城寨外拍攝，紀錄下城寨拆卸前滿布牙醫、診所招牌的景象，並表示：「講到鹹濕，當年嘅九龍城寨真係多彩多姿！而且價錢大眾化，香港之福嚟！」

黃霑於電影中與助手蔡欣倩，實地到當時即將拆卸的城寨外拍攝。（《大咸濕》電影截圖）

《大咸濕》紀錄下九龍城寨拆卸前滿布牙醫、診所招牌的景象。（《大咸濕》電影截圖）

《大咸濕》紀錄下九龍城寨拆卸前滿布牙醫、診所招牌的景象。（《大咸濕》電影截圖）

《大咸濕》紀錄下九龍城寨拆卸前滿布牙醫、診所招牌的景象。（《大咸濕》電影截圖）

《大咸濕》紀錄下九龍城寨拆卸前滿布牙醫、診所招牌的景象。（《大咸濕》電影截圖）

《大咸濕》紀錄下九龍城寨拆卸前滿布牙醫、診所招牌的景象。（《大咸濕》電影截圖）

《大咸濕》紀錄下九龍城寨拆卸前滿布牙醫、診所招牌的景象。（《大咸濕》電影截圖）

《大咸濕》紀錄下九龍城寨拆卸前滿布牙醫、診所招牌的景象。（《大咸濕》電影截圖）

黃霑於電影中與助手蔡欣倩，實地到當時即將拆卸的城寨外拍攝。（《大咸濕》電影截圖）

蔡欣倩提到沒有九龍城寨損失並不大，霑叔並不認同，表示以前男性可以於九龍城寨為生殖器「鑲珠」，霑叔更以香蕉示範「鑲珠」後的效果，直言：「男人都偉大㗎！剩係妳哋過癮咋！妳有冇玩過腳底按摩器？腳板喺珠上面搓來搓去，盪來盪去就好舒服！」

黃霑於電影中與助手蔡欣倩談到從前九龍城寨的「鑲珠」手術。（《大咸濕》電影截圖）

黃霑更向助手蔡欣倩，模擬「鑲珠」的效果。（《大咸濕》電影截圖）

黃霑更向助手蔡欣倩，模擬「鑲珠」的效果。（《大咸濕》電影截圖）