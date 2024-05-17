康城影展｜貿發局舉行香港之夜　關錦鵬李駿碩卓韻芝奪資助項目

《第77屆法國康城影展》於當地時間5月14日至25日舉行，當中電影市場為康城影展的重要一環。香港電影發展局(FDC)、創意香港、香港貿易發展局(貿發局)於康城影展舉行期間，在康城電影市場設立香港館，舉辦6場交流活動、5場業界聯誼活動及9場電影市場放映，向全球電影人展示多部優秀香港作品。

一群香港電影人聚首康城。（大會提供）

由FDC和創意香港主辦、貿發局合辦的「香港之夜」在康城時間 5月16日傍晚舉行，邀請了600多名世界各地的業界人士出席，交流會面及洽談合作的機會。文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持祝酒儀式並歡迎世界各地的來賓。文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、創意香港助理總監兼電影發展局秘書長麥聖希，以及FDC委員陳羅超、鄧漢強、徐寬、楊偉誠及嚴嘉念均有出席「香港之夜」以表示對香港電影業發展的支持。

金像獎最佳女配角梁雍婷都有出席。（大會提供）

會上張艾嘉亦有到場，稱後亦會出席《上海之夜》40周年版本首映禮。（大會提供）

出席活動的電影人陣容鼎盛，排名不分先後包括正在香港熱映之《九龍城寨之圍城》團隊︰導演鄭保瑞、演員古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑、FDC委員張艾嘉、出爐金像女配角梁雍婷，還有一眾電影導演及製作人包括關錦鵬、卓韻芝、夏永康、文念中、陳善之、李嘉慧、朱嘉懿、梁慧儀、莊淑芳等，以及新生代導演陳小娟、李駿碩、簡君晉、何妙祺、葉鈺瀛等。

《九龍城寨之圍城》團隊︰導演鄭保瑞、演員古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑都有出席。（大會提供）

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一眾嘉賓難得與數百名海內外電影同業聚首交流，之後更出席了《九龍城寨之圍城》的康城首映，在午夜場時段一起踏上康城紅地毯。在「香港之夜」之中，導演鄭保瑞表示「希望海外觀眾可以透過電影感受到我們對香港的感情，電影有很多充滿娛樂性的打鬥場面。 」；另外，古天樂亦談及拍攝期間的最難忘的事是重建整個九龍城寨：「我們拍攝時有親歷其境的感覺，我們想透過這部電影讓全世界所有人知道九龍城寨這個地方曾經存在。」

卓韻芝、關錦鵬、李駿碩三人獲「亞洲文化交流電影製作資助計劃」中，兩個得獎項目，關錦鵬表情趣怪。（大會提供）

大會更於席間宣佈，促進合拍電影在亞洲及國際市場拓展的「亞洲文化交流電影製作資助計劃」之得獎項目，兩個得獎項目分別由關錦鵬、李駿碩、卓韻芝三人代表分享心得及拍照留影。FDC和創意香港的活動集中在當地時間 5月15至18日舉行，包括由影星和電影人出席的座談會。另外多部香港電影將在康城市場放映，當中包括尚未在香港正式公映的《我談的那場戀愛》、《贖夢》、《得寵先生》、《拼命三郎》及《送院途中》。