九龍城寨︱目擊康城放映廣受歡迎　楊潤雄︰鼓舞文體旅局撐港產片

撰文：莫匡堯
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香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑主演，電影入選現正舉行的「第77屆康城影展」午夜展映單元，古天樂與導演鄭保瑞亦攜同「城寨四少」赴法國出席盛事。《九龍城寨之圍城》導演與一眾演員於當地時間昨晚（16日）先亮相康城紅地氈，再出席放映活動，獲觀眾映後長達10分鐘站立拍掌，大受國際觀眾歡迎。

《九龍城寨之圍城》於康城影展放映後，古天樂、鄭保瑞導演、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，出席「香港之夜》招待會。（視覺中國）
《九龍城寨之圍城》於康城影展上大受歡迎。（九龍城寨之圍城IG圖片）

《九龍城寨之圍城》團隊昨晚出席康城放映後，隨即參加當地「香港之夜」招待會活動，成為會上焦點人物，出席者除了包括古天樂、鄭保瑞、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑外，亦有香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄及其代表團，其他香港資深影人包括張艾嘉、關錦鵬、溫碧霞、新一代導演李駿碩、陳小娟等。

於康城舉行的「香港之夜」招待會，《九龍城寨之圍城》團隊與文化體育及旅遊局局長楊潤雄合照。（視覺中國）
康城「香港之夜」的出席者亦包括資深香港電影演員兼導演張艾嘉。（視覺中國）
康城「香港之夜」的出席者亦包括資深香港電影演員溫碧霞。（視覺中國）

楊潤雄今日（17日）於社交媒體分享出席康城影展的經過，表示於影展《九龍城寨之圍城》團隊及海外觀眾一同欣賞作品，直言電影為香港高水平作品，亦得到海外觀眾掌聲，分享感受時指：「能夠將一套滿有香港情懷的電影帶到康城是非常有意義。」認為《九龍城寨之圍城》在康城受到歡迎：「對文體旅局支持香港電影發展具鼓舞作用。」昨晚於康城舉行「香港之夜」招待會後，楊潤雄局長亦認為晚會達到預期目標：「各地到來的電影業界翹楚與香港資深和新晉的導演和演員見面，達到交流作用。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日亦於社交媒體發文分享出席康城的感受與得著。（視覺中國）
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