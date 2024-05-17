九龍城寨︱目擊康城放映廣受歡迎　楊潤雄︰鼓舞文體旅局撐港產片

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑主演，電影入選現正舉行的「第77屆康城影展」午夜展映單元，古天樂與導演鄭保瑞亦攜同「城寨四少」赴法國出席盛事。《九龍城寨之圍城》導演與一眾演員於當地時間昨晚（16日）先亮相康城紅地氈，再出席放映活動，獲觀眾映後長達10分鐘站立拍掌，大受國際觀眾歡迎。

《九龍城寨之圍城》於康城影展放映後，古天樂、鄭保瑞導演、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，出席「香港之夜》招待會。（視覺中國）

《九龍城寨之圍城》於康城影展上大受歡迎。（九龍城寨之圍城IG圖片）

《九龍城寨之圍城》團隊昨晚出席康城放映後，隨即參加當地「香港之夜」招待會活動，成為會上焦點人物，出席者除了包括古天樂、鄭保瑞、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑外，亦有香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄及其代表團，其他香港資深影人包括張艾嘉、關錦鵬、溫碧霞、新一代導演李駿碩、陳小娟等。

於康城舉行的「香港之夜」招待會，《九龍城寨之圍城》團隊與文化體育及旅遊局局長楊潤雄合照。（視覺中國）

康城「香港之夜」的出席者亦包括資深香港電影演員兼導演張艾嘉。（視覺中國）

康城「香港之夜」的出席者亦包括資深香港電影演員溫碧霞。（視覺中國）

楊潤雄今日（17日）於社交媒體分享出席康城影展的經過，表示於影展《九龍城寨之圍城》團隊及海外觀眾一同欣賞作品，直言電影為香港高水平作品，亦得到海外觀眾掌聲，分享感受時指：「能夠將一套滿有香港情懷的電影帶到康城是非常有意義。」認為《九龍城寨之圍城》在康城受到歡迎：「對文體旅局支持香港電影發展具鼓舞作用。」昨晚於康城舉行「香港之夜」招待會後，楊潤雄局長亦認為晚會達到預期目標：「各地到來的電影業界翹楚與香港資深和新晉的導演和演員見面，達到交流作用。」