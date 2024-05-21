拾荒法師｜陳子聰私人醫生簽約做演員　何超儀︰新一代外國男神

香港驚慄電影《拾荒法師》，由彭發執導，Conroy陳子聰、Josie何超儀監製，何超儀、陳家樂、張文傑、吳冰、湯怡及新人Iman（二蚊）主演，今日（21日）舉行開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利並會見傳媒。

《拾荒法師》開鏡禮上，監製陳子聰與何超儀合體出席。（葉志明 攝）

香港驚慄電影《拾荒法師》今日舉行開鏡禮，監製陳子聰、何超儀攜同一眾演員一同出席。（葉志明 攝）

陳子聰與何超儀夫婦攜同二蚊一同於開鏡禮上接受訪問，率先介紹新演員二蚊，原來是陳子聰的主診醫生，從美國隨Conroy回港，照料陳子聰康復過程之餘，亦首次參演電影。何超儀表示：「Iman由上年11月開始，當爸爸（陳子聰）喺美國嘅醫院（認識），我見啲姑娘係咁轉，騰雞到好似睇唔到佢嘅病歷、唔夠細緻，佢當時做完手術係好危險嘅，所以經朋友介紹請咗呢位好有心嘅醫生，佢出名跟個病人跟到好返曬。」Josie表示二蚊在陳子聰的康復過程居功至偉：「佢幫咗Conroy好多次，由舊年11月到新年，唔需要成日出入醫院嘅急症，因為醫生喺到、連食乜都睇住佢。」

陳子聰、何超儀攜同新演員二蚊接受訪問，原來二蚊為Conroy於美國的醫生。（葉志明 攝）

久休後再於片場露面，陳子聰表示暫時未參與演出工作：「我係做監製，冇演出嘅，我仲康復緊，如果係幕前就未得，畀曬佢做囉！」不過笑言自己會到片場，讓醫生同時照料自己：「我都要嚟片場，佢一路做戲、同一路睇住我！」二蚊坦言同步執行醫生與演員的工作甚具挑戰性，以英語接受訪問時表示：「因為經過治療後，對Conroy而言是全新的生活模式，我需要監察每一項細節。」陳子聰亦談到康復情況：「我依家啱啱駁返好曬（內臟系統），最驚係成日要去廁所，因為我肛門啱啱醒返！」Conroy亦表示要注意飲食：「醫生話OK，乜都食得，佢話食得就食得！」

陳子聰受訪時談及康復狀況。（葉志明 攝）

何超儀是次出動奇招，讓照顧丈夫的醫生同時成為演員，她笑言：「我哋852電影公司有史以來都唔簽藝人，除咗我自己之外、連老公都唔簽，今次係破天荒落重注，希望二蚊可以成為新一代喺香港嘅外國男神！」陳子聰表示二蚊在社交媒體平台經營醫學新知，吸引到不少粉絲，外型亦相當適合電影：「我喺病床日日望住佢，咦！佢都幾型、幾好呀！」並透露二蚊將於《拾荒法師》飾演一位外籍總警司，與陳家樂將有不少對手戲。

何超儀是次出動奇招，讓照顧丈夫陳子聰的醫生同時成為演員。（葉志明 攝）

至於陳子聰的復出時間表，何超儀表示：「我覺得佢好返可以出返嚟做模特兒，暫時二蚊可以頂住先！」因為意外機會成為演員的二蚊則表示：「千算萬算也沒有想過能在香港成為演員，我每日也在學習這地的文化、香港源遠流長的電影寶庫！」並有為工作學習廣東話：「我學到幾句廣東話，第一句是『唔該曬』！」亦以廣東話介紹自己：「大家好！我係二蚊，祝大家身壯力健、恭喜發財！」

陳子聰的醫生二蚊，在《拾荒法師》開鏡禮上以廣東話介紹自己。（葉志明 攝）

導演彭發於開鏡禮上接受訪問時，透露《拾荒法師》片尾一個鏡頭需要耗資50萬拍攝，監製陳子聰即場嚇一跳，何超儀則表示全片預算合理：「預算唔係好大，唔會係《金手指》嗰啲！佢講咗個總數，我哋OK！（批准50萬鏡頭預算？）唔驚，佢50萬一定批，佢會有道理嘛！」亦續指電影劇本為自己而設，多年來一直尋求合作機會：「佢呢個劇本係為我度身訂造！好多年前都想搵我，搵過我10次！」

何超儀表示彭發的《拾荒法師》劇本為自己度身訂造。（葉志明 攝）

彭發經過多重電影公司之間的關係，找到何超儀主演《拾荒法師》，並透露希望採852電影公司較偏鋒的前作以外，其他風格進行拍攝。何超儀充分了解導演的計劃，表示：「係呀，佢想商業化啲，我冇所謂，唔好拍到我周身生嘢就OK！」Josie早前因為腳患，需要拐杖上台演唱，她亦透露康復進程：「腳患啱啱好咋，雖然着高踭鞋都會唔舒服，放心我冇得咁靚！我演最醜！」