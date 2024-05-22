吳彥祖外甥方賢明係中長跑好手　男神出Po賀破紀錄期望奧運見

香港演員吳彥祖近年在美國定居和發展，事實上他仍有親人在港生活，包括當年建議他在港發展的姐姐。而早前，吳彥祖在其IG分享了當中長跑運動員的外甥Sean Fontaine（方賢明），在運動場上的比賽片段及得獎相片，更高興表示外甥跑出好成績，又期望他不久將來，可代表香港參加亞運和奧運。



吳彥祖近年熱愛賽車，自組車隊又拍片宣傳。（thatdanielwu＠IG）

平時極愛自po黑圖，其實在攝影師眼中仍是男神。（thatdanielwu＠IG）

吳彥祖興奮分享自己的外甥，跑出好成績。（thatdanielwu＠IG）

吳彥祖在貼文中表現得相當興奮，向大家分享自己的外甥，可以打破全港運動會800M和1500M的賽跑紀錄。「我們需要他代表香港參加亞運和奧運！」至於方賢明都有在社交平台分享得獎事宜，並表示感謝媽媽（即吳彥祖姐姐）在母親節當日都前來支持：「感謝最好的媽媽，在天雨綿綿的灣仔運動場度過母親節，並拍攝這輯很棒的照片。」

方賢明在周日的比賽，成功打破全港運動會800M和1500M的賽跑紀錄。（網上圖片）

方賢明感謝媽媽當日到場支持，過了一個不一樣的母親節。（網上圖片）

（網上圖片）

雖然方賢明的外貌不太似吳彥祖，但二人有同一嗜好就是運動。吳彥祖自小已熱愛運動，當中包括習武，近年更沉醉於賽車世界。而外甥方賢明亦不遑多讓，兒時愛足球，初中開始接受田徑訓練，後赴美國攻讀大學，當時已有代表學校出賽。畢業後曾留在當地學校擔任電腦科老師。

吳彥祖早年因為爸爸身體不適，回美貼身照顧。（thatdanielwu＠IG）

當剛過去的母親，吳彥祖都有貼出相片，表示雖已離開10年，但仍然掛念。（thatdanielwu＠IG）

兩年後於2022年回港，期間未有放棄跑步運動，更於去年先後在香港田徑錦標賽及香港田徑系列賽三的800米賽事奪冠。方賢明感謝家人一直對他的支持，比賽期間父母不時到場支持，而舅父吳彥祖亦都曾到現場打氣，二人關係甚好。而從方賢明的訪問得知，他與家人開係甚好，而媽咪更充滿藝術細胞，喜歡繪畫。