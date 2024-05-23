九龍城廣場「零」成本九龍城寨展覽瘋傳　網民：回憶小學生整壁報

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由古天樂、洪金寶、任賢齊攜同「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑主演，電影於五一黃金檔期在香港上映後，21日內累積超過7000萬本地票房，榮登香港史上最賣座華語片榜第四位！早前《九龍城寨之圍城》佈景保留成為遊客打卡點的槪念，成為熱門議題，毗鄰九龍寨城公園的九龍城廣場竟搶先政府一步，以「零」成本打造「九龍城寨展覽」，宣傳照片更於社交媒體上瘋傳！

早前爭取《九龍城寨之圍城》佈景保留成為遊客打卡點的槪念，成為熱門議題。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

網民睇到眼都突埋！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

九龍城廣場日前於社交媒體分享帖文，宣傳商場舉行「九龍城寨展覽」，吸引市民前往參觀：「各位九龍城街坊朋友，而家流行懷念歷史，九龍城廣場B1中庭，有九龍城寨展覽，我地一齊來懷勉一番！」更刊出現場活動照片，驚見幾塊白色壁報板上，簡單貼上幾張A3紙，印有九龍城寨、九龍寨城公園的照片與文字介紹，土炮程度令網民驚訝，紛紛轉發並留言！

九龍城廣場日前於社交媒體分享帖文，宣傳商場舉行「九龍城寨展覽」，土炮程度令網民驚訝，紛紛轉發並留言！（九龍城廣場Fb圖片）

九龍城廣場的「九龍城寨展覽」帖文在社交媒體瘋傳，並吸引大量網民留言，被外界笑言《九龍城寨之圍城》耗資3億製作，九龍城廣場的土炮展覽則「零」成本突圍。有網民直言：「成功令我回憶小學生整壁報！」「幼稚園都靚過你哋！」「勇氣可嘉、下次努力」「唔講以為係以前嗰啲檢測站」紛紛抽水取笑「零」成本下的效果。亦有網民表示，九龍城廣場在極低成本下引發熱話，成功令商場重新被受關注，笑言：「要讚下做呢個展覽嘅員工，做到咁引起咁多人睇呢個帖，贏晒！」「呢個低成本而做到城中熱話？高招！」