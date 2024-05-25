九龍城寨︱龍頭終章信一傳三大劇情預測　最大反派竟與雷樂有關？

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》，由古天樂、洪金寶、任賢齊攜同「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑主演，電影於五一黃金檔期在香港上映後，至今累積超過7000萬本地票房，榮登香港史上最賣座華語片榜第四位！早前劇組出席《第77屆康城影展》期間，宣布開拍龍頭與終章兩部電影自成系列，亦傳出開拍《信一傳》劇集的消息，讓影迷非常期待與興奮！

《九龍城寨之圍城》在康城影展期間宣布開拍前傳與終章兩部作品，讓電影自成系列。（九龍城寨之圍城IG圖片）

據「城寨四少」於康城影展期間直播透露，《九龍城寨》系列的龍頭將集中於四位少年主角出世前的劇情，終章則由延續《九龍城寨之圍城》的劇情故事，至於番外篇信一傳，則未有具體劇情消息。《九龍城寨之圍城》按余兒《九龍城寨》小說及司徒劍橋的同名漫畫為改編基礎，以下為大家從《九龍城寨》小說與漫畫故事其他部分中，發掘龍頭、終章與信一傳潛在故事框架，預估系列劇情發展。

據鄭保瑞透露，《九龍城寨》前傳將集中於四位少年主角出世前的劇情，終章則由延續《九龍城寨之圍城》的故事。（《九龍城寨之圍城》劇照）

《九龍城寨》龍頭

按《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞於康城直播中，曾笑言「城寨四少」於《龍頭》部分仍是「一條蟲」，意味劇情主線發生於四少出生前、將有更多陳洛軍父親「殺人王」陳占的故事。據《九龍城寨》故事內容，阿Jim（即電影中陳占）為原據九龍城寨的「青天會」頭目雷震東手下第一人，雷震東則為總華探長雷洛的堂弟，當時雷震東與雷洛的權勢橫行黑白兩道。剛剛發跡的龍捲風與阿Jim意外結識後份外投緣，無奈於龍捲風與雷震東勢成水火，阿Jim亦唯有服從雷震東與龍捲風兵戎相見。

《九龍城寨之圍城》前傳《龍頭》將有更多龍捲風與陳占之間的故事。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨》故事中，阿Jim為原據九龍城寨的「青天會」頭目雷震東手下第一人。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

在《九龍城寨》故事中，雷樂與「青天會」頭目雷震東為堂兄弟，二人掌管黑白兩道。（《九龍城寨》漫畫圖片）

《九龍城寨》背景故事集中在龍捲風、狄秋等幾兄弟的發跡史，當中亦牽涉1956年的「雙十暴動」，與電影《風再起時》裡郭富城及梁朝偉飾演的「磊樂」與「南江」經歷事跡類近。故事中，雷樂放任「雙十暴動」白熱化，雷震東亦乘機縱容手下添亂，龍捲風於是與好朋友藍森探長一同設法循黑白兩道平定亂局，成功後亦因此成為一方梟雄，進佔九龍城寨的地盤。若《九龍城寨》龍頭電影在原著故事基礎改篇，觀眾不僅有望重見古天樂、郭富城與黃德斌「後生版」角色登場，連任賢齊相當搶眼的狄秋亦會繼續亮相。

電影《風再起時》由郭富城與梁朝偉分別飾演磊樂與南江。（《風再起時》電影劇照）

電影《風再起時》亦有關於「雙十暴動」的劇情。（《風再起時》電影劇照）

《九龍城寨》故事中，有關於雷樂與「雙十暴動」的故事情節。（《九龍城寨》漫畫圖片）

龍捲風則成為平定「雙十暴動」的黑道功臣。（《九龍城寨》漫畫圖片）

龍捲風更與藍森探長為好朋友。（《九龍城寨》漫畫圖片）

《九龍城寨》信一傳

劉俊謙於《九龍城寨之圍城》憑角色信一爆紅，擄獲一眾「劉太」女粉絲之外，亦有傳角色將會獨立拍攝外傳劇集《信一傳》。信一全名為藍信一，作為龍捲風手下第一人，信一不單能幹並熟悉九龍城寨，更與龍捲風極具淵源，因為信一正為藍森探長的兒子，臨終時將信一兄妹托孤龍捲風。信一號稱「龍城第一刀」，與妹妹藍男在龍捲風生前已代為管理九龍城寨，而陳洛軍入城後，亦邂逅藍男，最後更成為夫婦。

劉俊謙於《九龍城寨之圍城》憑角色信一爆紅，有傳角色將會獨立拍攝外傳劇集《信一傳》。（劉俊謙IG圖片）

信一全名為藍信一，作為龍捲風手下第一人。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

信一的故事在陳洛軍主線外，後續亦有所發揮。《九龍城寨》故事中，狄秋在龍捲風離世後搶奪信一的龍頭地位，最後令信一撤出九龍城寨，更搖身一變成為娛樂大亨，涉足電影圈及娛樂事業！相信若《信一傳》於原著框架上發展，有望見到劉俊謙成為一代娛樂大亨、出現在八九十年代紙醉金迷的東方荷里活之中。

藍信一於《九龍城寨》故事裡除了成為龍頭，更搖身一變成為娛樂大亨！（《九龍城寨》漫畫圖片）

《九龍城寨》終章

劇情延續《九龍城寨之圍城》的終章電影，將集中在「城寨四少」於龍捲風身故後的經歷，成為獨當一面的黑道梟雄。據《九龍城寨》故事內容，龍捲風年輕時的對頭雷震東之子雷公子將會成為「城寨四少」最大的敵人，雷公子於父親的青天會沒落後，在澳門成為雄霸一方的「疊馬仔」，並嘗試捲土重來，於香港牽起一番腥風血雨。故事亦以AV（即電影中的四仔）一角的背景極具關係，AV所以不斷搜羅日本色情影帶，目的只為尋找被逼在日本下海拍攝的愛人，而雷公子正為幕後黑手，最後甚至謀殺肢解AV的愛人。

張文傑戲中飾演四仔，或會成為《終章》的故事引子。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨》故事裡的雷公子，是雷震東之子、雷樂之侄，或會成為《終章》電影裡的大反派。（《九龍城寨》漫畫圖片）

雷公子從澳門猛龍過江，矛頭直指九龍城寨，亦借助本地黑道力量挑撥離間，除了讓龍城元老狄秋與陳洛軍、信一等人勢成水火，更招惹賭城大亨賀新。陳洛軍與信一對抗雷公子期間，除了與十二少及AV（四仔）聯手外，亦引進吉祥、Happy仔等新角色，然而按照《九龍城寨之圍城》的改編方向，狄秋的兒子逆麟則無緣於終章現身。

《九龍城寨》終章將圍繞「城寨四少」的後續故事。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨》終章故事更有機會引進十二少手下吉祥。（《九龍城寨》漫畫圖片）

《九龍城寨》終章故事更有機會引進陳洛軍手下Happy仔。（《九龍城寨》漫畫圖片）

此外，《九龍城寨》故事亦曾出現與《古惑仔》有趣的聯乘，在陳洛軍與雷公子的江湖風暴中，陳洛軍曾踏入銅鑼灣與陳浩南碰面，與當時尚未成為黑道巨頭的「𡃁仔南」商討如何拆解銅鑼灣即將面臨的風暴。若《古惑仔》系列飾演陳浩南的鄭伊健在《九龍城寨》終章客串現身，搶鏡度直達《九龍城寨之圍城》裡郭富城飾演陳占的彩蛋！

鄭伊健的經典《古惑仔》角色或者會以彩蛋出現？（《98古惑仔之龍爭虎鬥》劇照）

《九龍城寨》故事中，陳洛軍曾到銅鑼灣與陳浩南會面。（《九龍城寨》漫畫封面）