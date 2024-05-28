九龍城寨｜登總票房第二位　古天樂特別以《明日戰記》對白祝賀

電影《九龍城寨之圍城》自5月1日上映以來，票房不斷攀升，繼上星期超越《飯戲攻心》登上華語片總票房第二位，今日（28/5）又迎來好消息，電影票房截至昨日（27/5），香港澳門總票房錄得$82,513,009，不單連續27日成為單日票房冠軍，更超越了同由古天樂主演的《明日戰記》，榮登香港電影史上華語電影總票房第2位。



香港澳門總票房錄得$82,513,009，不單連續27日成為單日票房冠軍，更超越了同由古天樂主演的《明日戰記》，榮登香港電影史上華語電影總票房第2位。（網上圖片）

除了香港，《九龍城寨之圍城》在各地票房同樣報捷，內地票房已突破6億人民幣，並陸續在馬來西亞，新加坡、越南、英國、澳洲、美國及法國等地上映，在台灣上映10天更高收2128萬台幣，有望成為2024年最高港產片票房。

台灣上映10天更高收2128萬台幣，有望成為2024年最高港產片票房。（網上圖片）

《明日戰記》於2022年8月25日開畫，當時走勢都相當凌厲，開畫近7星期累積票房衝破衝破6,684萬港元，正式打破《寒戰II》以6,682萬創下的香港最賣座華語片冠軍位置，成為2022年度香港電影票房冠軍。最後於開畫三個月（截至11月27日），《明日戰記》累計總票房為$81,821,966，一度成為香港票房收入最高的華語電影。

今次係古天樂贏古天樂。（《九龍城寨之圍城》劇照）

相比《九龍城寨之圍城》，以短短27日就達標，足見其瘋狂程度。而到2023年，《毒舌大狀》的上映，便以一浪高於一浪之勢超越《明日戰記》登頂，最終更成為香港影史首部票房過億電影，最終創下1.15億港元紀錄，相信《九龍城寨之圍城》將要劍指這個新紀錄，大家拭目以待。

《明日戰記》的對白︰「我哋只有一個plan就係完成任務」用在祝賀上相當貼題。(網上截圖)

而作為《明日戰記》的總監製，得知消息後便發文祝賀，仲配以《明日戰記》對白，相當幽默。古天樂︰「好開心《九龍城寨之圍城》榮登華語票房第二位，多謝每位入場支持嘅朋友。而作為演員，我哋只有一個plan就係完成任務，繼續行落去！拍好香港電影，令香港電影繼續發光、走到世界各地！」

《明日戰記》於2022年8月25日開畫，開畫近7星期累積票房衝破衝破6,684萬港元，正式打破《寒戰II》以6,682萬創下的香港最賣座華語片冠軍位置。（《明日戰記》劇照）

電影勢強，演員亦繼續四出謝票，上周末就有黃德斌、胡子彤及張文傑。有在場觀眾激讚在戲中飾演Tiger的德斌說︰「多謝你哋可以俾我哋睇到好似香港情書嘅電影，同埋黃德斌你真係好型呀﹗」參與謝票的德斌表示，雖然電影已上映一段時，很感動仍見到有不少觀眾入場支持，德斌說：「好開心齣戲好多新演員，可以同子彤佢哋一齊演出，佢哋真係非常受歡迎。」胡子彤則流露出一臉靦腆，笑容尷尬地說：「我哋要聽大佬講嘢。」對於司儀問到胡子彤鍾意龍捲風還是Tiger哥，子彤不加思索即回應：「Tiger哥﹗」子彤笑言當然是Tiger哥在場，就要這樣說。

上周末就有黃德斌、胡子彤及張文傑，一同四出謝票。（電影公司提供）

日前獲張文傑拍片鼓勵，患先天心臟病的小朋友小鐵漢亦有到場觀看謝票場，小鐵漢以胡子彤戲中的造型捧場，還手持武士刀，手上又纏上老虎代表向Tiger致敬，對於被司儀歡哪個角色，小鐵漢表示：「喜歡十二少，因為他很好人。」

患先天心臟病的小朋友小鐵漢，以胡子彤戲中的造型捧場，還手持武士刀，手上又纏上老虎代表向Tiger致敬。（電影公司提供）

胡子彤應觀眾要求即場演繹：「我冇跟錯呢個大佬﹗」子彤表示沒想過這樣緊張，而德斌對子彤的現場演繹表示收貨，司儀問到該發問的觀眾有否更大膽要求？該女觀眾語出驚人說：「大膽要求？胡子彤做我條仔啦﹗」子彤頓然驚訝得目定口呆，有點不知所措，尷尬得躲到德斌背後，並說：「你問大佬啦﹗」德斌笑言：「你都大個嘞﹗自己揸主意。」最後子彤建議回歸電影話題打圓場。