九龍城寨之圍城｜四仔孖魚蛋妹宣傳街市　張文傑父親節有武術表演

電影《九龍城寨之圍城》票房大收，最近更成為城中熱話，人人等睇佢過億，超越《毒舌大狀》再創香港影史的最新票房紀錄。而最近戲中的不同演員都獲客戶垂青，找來拍廣告或做宣傳，而「四仔」張文傑（German）及「魚蛋妹」王尹菁最新就為位於逸東邨的「香港街市」做宣傳。

「四仔」張文傑（German）及「魚蛋妹」王尹菁親臨「香港街市」打卡。（大會提供）

早於2016年，逸東街市已改建成具香港特色的「香港街市」，以昔日的「九龍城寨」為設計藍本，匠心獨運，呈現出7、80年代的九龍城寨風貌，凸顯出香港的獨有文化及歷史意義。適逢最近電影《九龍城寨之圍城》大熱，便邀請到「四仔」張文傑及「魚蛋妹」王尹菁前往打卡。

二人都覺得街市佈置有如返到片場一樣逼真。（大會提供）

身為肌肉猛男的「四仔」German原來是個住家男，經常到街巿買餸煮飯，廚藝雖未算了得，但絕對不會虧待自己。憑「四仔」一角人氣急升的German又笑說：「最近出街多了途人上前索合照，大家都很有禮貌，會先詢問我的意願才合照，我當然來者不拒！」佢仲相當識做，話知道香港街巿買餸成日有特別著數，當然會留港消費︰「一起振興香港經濟！學『信一』話齋：『要贏一齊贏，輸就一齊輸！』！」與此同時，香港街巿」更邀得由「四仔」German主理的Swack Team於父親節當天於逸東街市獻上武術表演，重現《九龍城寨之圍城》經典動作場口。

父親節當日有城寨價，以$1蚊購買缽仔糕美食。（大會提供）

最引人注目是昔日飛機在啟德機場升降的情景，場內掛有約11米長的巨型飛機模型，更是香港著名紮作工藝大師之作品。 （大會提供）

呢個表現，就算有現場觀眾搞事都唔怕，一腳踢佢走。（大會提供）

如果呢幕有得打卡就正喇！（大會提供）

至於「魚蛋妹」菁菁表示入到街巿，就似返到片場重遊舊地的感覺︰「那些招牌、晾衫竹及餐廳均與片場差不多，相當有趣呢！」菁菁透露老師及同學最近才知道她有份拍攝《九龍城寨之圍城》片，經常詢問拍攝趣事，令她在校園內人氣急升！她說：「我很喜歡拍攝工作，也不怕辛苦，自己也會分配好時間去兼顧學習及拍戲，今次跟German哥哥的對手戲不多，希望下次可以跟他學習更多，加上我對打翻等動作也有興趣，如果父母許可，我也想到他的動作學校上課呢！」

兩位玩埋人力車。（大會提供）