逆貧大叔｜宋康昊神演技號稱「新人王」　少時Tiffany為角色減磅

Disney+ 全新韓劇《逆貧大叔》播放至中段，劇情開始高速推進，飾演PR高手的「三食大叔」朴斗七（宋康昊 飾）及對國家一腔熱血的金產（卞耀漢 飾）聯手火速推進國家改革，過程遇到重重困難，當中更不乏揭露關於政治、人性陰暗面的情節，絕對是宋康昊又一「逆權」代表作！現整合劇情亮點，讓大家一同體會當中熱血，追逐更美好世界！

宋康昊因為很喜歡這個激勵人心的劇本，所以決定參演。（《逆貧大叔》劇照）

超級「新人王」

今次是出道33年的宋康昊，成為首位奪得康城影帝的韓國演員後，首次拍攝劇集，他於記者會上表示︰「因為很喜歡這個激勵人心的劇本所以決定參演」、「作為劇集新人表示很緊張，希望大家給自己很多愛。」雖然作為劇集「新人」，但宋康昊豐富的經驗加上超凡的演技，絕對能Carry全場！飾演為政壇PR高手的「三食大叔」，暗中操盤著各界政要，為求目的不擇手段。出色的演技成功帶動劇情推進，一時滿腔熱血鼓舞金產成就大業、一時百面玲瓏招攬不同政要、一時心狠手辣解決礙事之人，不同面向都交出上乘演繹，以強大氣場震懾觀眾，不愧為「國民影帝」。

卞耀漢戲中對國家一腔熱血，肉緊表情加眼泛淚光真情告白心跡，感動不少觀眾！（《逆貧大叔》劇照）

卞耀漢真情告白感動觀眾

身為「男配角大滿貫」的卞耀漢演技亦相當出眾，今次表示只是聽到影帝宋康昊的名字馬上答應演出。能夠與影帝同台對戲絕對是演員的幸福，卞耀漢亦不負所望，交出真摯的演出。其中一場金產因為仕途要被迫與女友分手，在「三食大叔」的逼迫下開始直視自己心裡的真實想法，於放棄仕途或女友之間內心左右博擊，以肉緊表情加眼泛淚光真情告白心跡，萬大事以國家為先，感動不少觀眾！

少女時代Tiffany終於在第七集，以歐布萊特基金會理事鄭瑞秋，現身大展流利英語。（《逆貧大叔》劇照）

少女時代Tiffany流利英語獲大讚

同樣備受關注，少女時代的Tiffany亦有參演《逆貧大叔》。觀眾苦苦等待，終於在第七集中以歐布萊特基金會理事鄭瑞秋現身大展流利英語，令不少觀眾大讚。除此之外，不少觀眾更留意Tiffany為演出角色減磅，稱讚其專業態度！而Tiffany對於出演《逆貧大叔》亦表示︰「能成為宋康昊前輩前道作品的一部分非常榮幸。」果然是女子天團成員，十分得體。