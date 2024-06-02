「龍女郎」淪大尺度網大女主角　出道20年星途平平不及師妹劉亦菲

內地網絡大電影《女兒國前傳》，由姚星彤、朱庭北及侍宣如等主演，劇情以中國四大名著《西遊記》小說世界中的女兒國為基礎，並加以改編背景故事。《女兒國前傳》早前於內地網絡串流平台播出後，引起爭議，被標籤為大尺度網大，兩大女主角的演出亦成為討論對象。

「龍女郎」姚星彤於大尺度網絡大電影《女兒國前傳》飾演女主角靈雲。（《女兒國前傳》電影劇照）

現年41歲的姚星彤，出道後被成龍欽點為《十二生肖》女主角，飾演國寶鑑定專家Coco。（姚星彤微博圖片）

《女兒國前傳》由姚星彤飾演女主角靈雲，角色疑似女兒國國王，與清秀書生男主角許溫良發展出感情，而狐妖卻於女兒國中陰謀破壞，出手引誘各位男主角。姚星彤於戲中飾演的靈雲，相當冷豔性感，造型小露豐滿上圍，令內地觀眾不禁聯想起溫碧霞於《封神榜》飾演的妲己形象，被指複製二十多年前的電視劇演法。

姚星彤於《女兒國前傳》的演出，被指複製溫碧霞《封神榜》的妲己。（《女兒國前傳》電影劇照）

姚星彤的演出，令不少觀眾聯想到溫碧霞飾演的妲己。（《封神榜》劇集劇照）

現年41歲的「龍女郎」姚星彤，因為曾與成龍於《十二生肖》合作成名，如今僅能主演網大，令觀眾相當訝異！畢業於北京電影學院表演系的姚星彤，出道後被成龍欽點做女主角，於《十二生肖》中飾演國寶鑑定專家Coco，但在《十二生肖》前後，姚星彤出道近20年卻星途平平，同屆畢業的同學黃聖依、王珞丹亦僅有一兩部代表作。相反，下一屆師妹劉亦菲、江一燕，卻意外紅得更快，劉亦菲更成為「85花」代表人物之一，至今仍擔綱主演不少電影劇集女主角。

姚星彤被成龍欽點主演《十二生肖》成為其中一位「龍女郎」。（視覺中國）

姚星彤畢業於北京電影學院表演系。（《十二生肖》電影劇照）

姚星彤被成龍欽點為《十二生肖》女主角。（《十二生肖》電影劇照）

姚星彤在《十二生肖》前後星途平平。（《十二生肖》電影劇照）

《女兒國前傳》另外一位女主角侍宣如，角色形象亦相當搶眼！侍宣如於電影中飾演「狐妖畫鴦」，形象極為性感惹火，不僅出手勾引書生，更擅使媚術妖法。其中幾幕演出裡，侍宣如更傾倒豐滿上圍，香豔勾引浴盆中的書生，然而卻被觀眾直斥劇情低俗，為賣弄性感而加大畫面尺度。

《女兒國前傳》另外一位女主角侍宣如，角色形象反而更搶眼！（《女兒國前傳》電影劇照）

侍宣如更傾倒豐滿上圍，香豔勾引浴盆中的書生。（《女兒國前傳》電影劇照）

侍宣如的身材相當惹火。（《女兒國前傳》電影劇照）