偵戰｜古天樂預告再現身謝票　透露一大原因於康城影展眼濕濕

新片《偵戰》今日（2日）舉行拜神儀式，導演孔令政，主演古天樂、任達華、謝君豪、盧慧敏、此沙、袁富華及楊偉倫等都有現身。談及早前《九龍城寨之圍城》於康城影展舉行首映，映後獲全場觀眾鼓掌十分鐘，同行的張文傑與胡子彤感動流淚，古仔話背後原來有一個特別原因！

新片《偵戰》舉行拜神儀式。（陳順禎 攝）

回憶在康城影展的盛大場面，古仔表示：「唔知點解播歌，現場反應好好，完場十分鐘拍掌，中間都有拍掌，難得外國人有咁大認同感」，他指首映禮上一定眼濕濕的背後原因是：「因為首映時已是香港凌晨六點，都幾眼濕濕」。他亦預告再現身謝票，為《九龍城寨之圍城》衝擊更高票房。

古仔預告會再現身謝票，各位又有機會見到「龍捲風」。（陳順禎 攝）

任達華亦表示已入場兩次欣賞《九龍城寨之圍城》，兩次都是一個安靜地睇戲：「畫面、演員、導演手法、打戲、美術都好完美，漫畫式演繹好特別」，而謝君豪就話戥一眾演員辛苦，因為他們並非動作演員出身，為這部電影付出好多。古仔亦透露續集劇本籌備中，其他角色亦已有諗法，但現時未確定。

華哥表示會為大家準備兩粒「卡士蘭」，捱夜都可以護肝。（陳順禎 攝）

三大影帝於《偵戰》聯手，任達華表示今次合作有很多不同火花，形容自己的角色為「霸氣外露、深藏不露」，隨即被謝君豪嘲笑問：「即係露定唔露？」，而古仔就話：「期待華哥露啲嘢俾我哋睇」。戲中三人都是飾演警察，鬥智鬥力，謝君豪透露戲大家都十分養生，勤做「甩手操」保持健康。