九龍城寨之圍城｜4分鐘加長版畫面曝光 洪金寶手執龍頭棍畀邊個
撰文：許育民
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超強人氣電影，票房即將破億的《九龍城寨之圍城》，截至前日（3/6）已錄得超過137萬人次（1,371,651）入場觀賞，即平均每6名港人就有1人入場支持，可見《九龍城寨之圍城》的受歡迎程度。為讓票房可再創佳績，以及吸引潛在觀眾入場或二刷，電影公司特別為大家送上迎新禮物，落實在完片後加推「超前導解鎖片段」，片段長逾4分鐘，當中會有咩內容呢？
電影公司表示，今次的「超前導解鎖片段」是經過製作團隊嚴謹考慮，應大量觀眾及粉絲要求而推出，雖然未能透露內容，但從流出的畫面所見，由洪金寶飾演的「大老闆」，似要將手上的龍頭棍交出，但畫面所見未有其他人在，相信要大家入場先知，而片段將安排在全片放映完畢後播出。「超前導解鎖片段」已於今天（6月5日）起開始播放，入場觀眾萬勿錯過。
除了追加４分鐘加長版，電影公司亦為周末的謝票場放下震撼彈，繼日前「九龍城寨福利官見面會」，引發千人逼爆商場，星期六（8/6）將有飾演「殺人王」陳占的郭富城、飾演其太太蔡思韵，以及飾演兒子陳洛軍的林峯，破天荒嚟個「陳占一家團聚場」。
由於戲中陳占死得早，根本冇得同洛軍聚首，亦由於片長所限，跟太太都冇同場戲份，所以今次三人在戲外聚首真係睇戲都睇唔到，銳意締造一個感動全城嘅溫馨場面。不過暫未有門票關賣消息，大家要密切留意《九龍城寨之圍城》官方Instagram 及Facebook的最新公佈。