九龍城寨之圍城｜4分鐘加長版畫面曝光　洪金寶手執龍頭棍畀邊個

超強人氣電影，票房即將破億的《九龍城寨之圍城》，截至前日（3/6）已錄得超過137萬人次（1,371,651）入場觀賞，即平均每6名港人就有1人入場支持，可見《九龍城寨之圍城》的受歡迎程度。為讓票房可再創佳績，以及吸引潛在觀眾入場或二刷，電影公司特別為大家送上迎新禮物，落實在完片後加推「超前導解鎖片段」，片段長逾4分鐘，當中會有咩內容呢？



「超前導解鎖片段」已於今天（6月5日）起開始播放，入場觀眾萬勿錯過。（網上圖片）

由洪金寶飾演的「大老闆」，似要將手上的龍頭棍交出。（《九龍城寨之圍城》劇照）

電影公司表示，今次的「超前導解鎖片段」是經過製作團隊嚴謹考慮，應大量觀眾及粉絲要求而推出，雖然未能透露內容，但從流出的畫面所見，由洪金寶飾演的「大老闆」，似要將手上的龍頭棍交出，但畫面所見未有其他人在，相信要大家入場先知，而片段將安排在全片放映完畢後播出。「超前導解鎖片段」已於今天（6月5日）起開始播放，入場觀眾萬勿錯過。

在麻雀檯上交棒，真係好有城寨風味。（《九龍城寨之圍城》劇照）

有留意，電影即將開拍的前傳，就是叫《九龍城寨之龍頭》，而海報中的龍頭棍正是洪金寶手執的一支。（《九龍城寨之圍城》海報）

除了追加４分鐘加長版，電影公司亦為周末的謝票場放下震撼彈，繼日前「九龍城寨福利官見面會」，引發千人逼爆商場，星期六（8/6）將有飾演「殺人王」陳占的郭富城、飾演其太太蔡思韵，以及飾演兒子陳洛軍的林峯，破天荒嚟個「陳占一家團聚場」。

大家係咪都想參與呢個家庭聚會。(網上圖片)

九龍城寨｜郭富城首度加盟謝票 將夥拍兩位演員締造最動人場面

由於戲中陳占死得早，根本冇得同洛軍聚首，亦由於片長所限，跟太太都冇同場戲份，所以今次三人在戲外聚首真係睇戲都睇唔到，銳意締造一個感動全城嘅溫馨場面。不過暫未有門票關賣消息，大家要密切留意《九龍城寨之圍城》官方Instagram 及Facebook的最新公佈。

郭富城特意為角色留鬚。（《九龍城寨之圍城》劇照）

郭富城與古天樂，戲中一幕拍足三日三夜。幾時會有「殺人王與龍捲風」謝票場。（《九龍城寨之圍城》影片截圖）