九龍城寨之圍城｜率先睇4分鐘加長版　前話事人「雷振東」曝光

電影《九龍城寨之圍城》，票房已衝破9,000萬，正向億元邁進。為引發潛藏的觀眾入場，以及為二刷觀眾帶來驚喜，電影公司特別為大家送上迎新禮物，由今日（5/6）放映的場次起，完片後會加推「超前導解鎖片段」，片段長逾4分鐘。《香港01》記者便率先買飛欣賞呢個追加彩蛋，當中包括兩大片段。



由今日（5/6）開始，完場有追加4分鐘片段做彩蛋。(網上圖片)

片段中，洪金寶飾演的大老闆「樂意地」將龍頭棍交出。（《九龍城寨之圍城》劇照）

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第一個彩蛋鏡頭一來，就是油麻地果欄，即大老闆（洪金寶 飾）其中一個地盤，講到由導演羅永昌及已故演員廖駿雄飾演的江湖朋友，找大老闆打麻雀，而同檯的還有另一位江湖中人西瓜哥（金來群 飾）。由於大老闆年事已高，打牌期間經常打瞌睡，要由王九（伍允龍 飾）代出牌，暗示大老闆應要退位讓賢。

麻雀檯上談笑風生，甚至視權位為身外物。（《九龍城寨之圍城》劇照）

閒談間講起西瓜哥最有資格接任做話事人，大老闆聽後心有不悅，於是散場時叫西瓜哥留低傾兩句，並親自遞上龍頭棍美其名讓位給他。西瓜哥心知不妙，並一再強調絕無意思坐正，正當想離開之際，大老闆的手下與王九一同出手施襲，結果慘死現場。這幕正好交代大老闆戀棧權位，埋下王九叛逆之心。

演員廖駿雄於5月18日凌晨因病辭世，而《九龍城寨之圍城》成為他其中一部遺作。（圖為劇集《反黑》劇照）

雷振東再次亮相

至於另一段彩蛋，講到龍捲風（古天樂 飾）在天后廟大戰後，手執陳占（郭富城 飾）件外套出來，示意已殺死阿占。此時，遠處正有人望住這一幕發生，正正是九龍城寨話事人雷振東，而片段中亦未有正面亮相，但隨後即播出《九龍城寨之龍頭》的片名，暗示這幕將是前傳故事的一大伏線。

第二段彩蛋，龍捲風舉起陳占的外套，示意對方已死。（《九龍城寨之圍城》劇照）

相信陳占與龍捲風的關係，將在前傳有更多篇幅。（《九龍城寨之圍城》劇照）