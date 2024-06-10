金豬玉葉︱周星馳抖音短劇首集點擊破3100萬　外界估計淨賺八位數

香港喜劇巨匠周星馳，與抖音平台合作聯合經營的「九五二七劇場」，親自出品的首部精品微短劇《金豬玉葉》月初啟播，今日已播出短劇第六集。《金豬玉葉》短劇共分成24集播出，總體按電影結構起承轉合，而第一集爆紅至今超過一星期，點播率已超過3100萬！

周星馳跨界抖音短劇，首集播出至今一星期點播率高達3000萬人！（視覺中國）

周星馳進軍短劇市場，本來已成為令觀眾驚喜意外的消息，而短劇市場迅速擴展、含金量極高，亦是外界認為周星馳跨界發展的主要原因。「九五二七劇場」一直未有公開《金豬玉葉》的製作成本，然而有內地媒體分析指從電影級數的畫面質素亦可見一斑。同時有內地財經媒體估算，按照《金豬玉葉》首集點播率計算並扣除成本，周星馳旗下的「九五二七劇場」回報將高達3000萬元人民幣！若首集3000萬位觀眾完整收看短劇，每位觀眾的貨金追看即讓星爺賺一元人民幣！

外界估計，《金豬玉葉》將為周星馳旗下的「九五二七劇場」帶來高達3000萬元人民幣的回報。（《金豬玉葉》短劇海報）

雖然在《金豬玉葉》播出至今，不少觀眾認為周星馳跨界短劇有不少水土不服之處，例如劇情試圖透過台灣女主角與來自東北的男主角之間的強烈反差，在兩地差異下衍生笑話的模式，與短劇市場觀眾的口味存在距離。亦有觀眾指出，《金豬玉葉》若沒有冠以周星馳的名義，僅為一部吸引力普通的短劇，加上每集時長達五六分鐘，打破觀眾對短劇剪裁的理解，所以短時間之內未能適應節奏與每段劇情的爆點。