九龍城寨︱傳張馨月再度懷孕　林峯大讚老婆兼澄清：佢呢排好Fit

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》票房勢如破竹，今日（10日）趁端午節舉行「龍卷風襲港日」特別謝票場，古天樂攜同黃德斌、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁到場與觀眾見面，「信一」劉俊謙更即場示範踢腿，引起全場粉絲哄動！「城寨四少」連同「王九」於謝票場上接受傳媒訪問，大談為伍允龍「比武招親」之餘，亦關心林峯的造人計劃！

「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑，連同「王九」伍允龍一同現身謝票。（陳順禎 攝）

「城寨四少」從古天樂手上接過畢業證書，寓意正式接棒！（陳順禎 攝）

劉俊謙更即場示範踢腳，相當有功架！（陳順禎 攝）

Philip伍允龍憑《九龍城寨之圍城》角色王九紅遍全城，為向來低調的他增添大量女粉絲，被問到對粉絲熱情反應的感受時，伍允龍怕醜地表示：「我唔係好習慣，自己係個功夫佬嚟，唔係好習慣咁多人留意自己嘅角色，不過好開心嘅！」至於近日桃花運走向，Philip笑指：「同上個禮拜一樣」林峯隨即開玩笑指：「都係招親中！」伍允龍便借機會請兄弟解圍：「交畀你哋喇兄弟！」林峯隨即表示Philip為圈中好男人：「筍盤！」劉俊謙更表示：「Philip真係好男人！我諗招親一個目標嘅，睇下邊個女仔食到佢嘅寸勁啦！食到可能就係命中注定嘅！」林峯笑指：「會錫住嘅！」

伍允龍被大讚圈中筍盤，更被劉俊謙開玩笑指要「比武招親」！（陳順禎 攝）

《九龍城寨之圍城》上映後，城寨四少出席影展及頻密到各地謝票，各有各忙難以夾時間進行慶功，林峯表示：「大家個期都好難夾，頭先經理人團隊都喺到夾緊。仲有小齊哥（任賢齊）佢做緊巡迴，所以希望大家可以齊齊整整慶功！」至於續集的檔期，林峯則表示隨時埋位：「導演一講我哋就會到位！」劉俊謙亦笑言：「個責任推返畀鄭保瑞導演，佢一寫好我哋就隨時ready！」

劉俊謙示範「龍頭」手勢！（陳順禎 攝）

劉俊謙派心都幾有技巧！（陳順禎 攝）

張文傑又用手指尾派心！（陳順禎 攝）

近日林峯太太張馨月有傳懷孕，林峯被問到太太狀況時，澄清消息之餘趁機會甜蜜大讚老婆：「成日都有啲咁嘅嘢！佢好Fit呀呢排！我都想嘅，想囡囡有個伴，努力努力啦！（忙到冇時間造人？）爭取多啲時間啦！」林峯透露兩三個星期未與家人相聚，暑假將與妻女見面。