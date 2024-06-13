九龍城寨︱獲選富川國際電影節閉幕電影　公開城寨四子篇製作特輯

連續43天成為香港單日票房冠軍的港產情懷動作電影《九龍城寨之圍城》，港澳總票房暫時錄得超過1億港元紀錄，獲廣大觀眾支持，票房繼續節節上升，繼入圍康城影展「午夜單元」後，喜訊一浪接一浪，《九龍城寨之圍城》入圍第二十八屆富川國際奇幻電影節（Bucheon International Fantastic Film Festival），並獲選為今屆影展閉幕電影。

香港動作電影鉅製《九龍城寨之圍城》本地票房日前突破一億元！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》獲選為第28屆富川國際奇幻電影節閉幕電影。（電影公司提供）

將於7月4日至14日假韓國京畿道富川市舉行的第二十八屆富川國際奇幻電影節，公佈《九龍城寨之圍城》入圍影展，同時獲大會選為今屆閉幕電影，電影將於7月12日在當地舉行首映禮，而導演鄭保瑞屆時亦會出席紅地毯儀式。

第二十八屆富川國際奇幻電影節將於7月4日至14日假韓國京畿道富川市舉行，導演鄭保瑞屆時亦會出席紅地毯儀式。（《九龍城寨之圍城》電影花絮照）

為慶賀新喜訊，電影公司發放一條最新製作特輯《城寨四子篇》，最後更有彩蛋見到四子與導演完成煞科戲，而在魚排乾杯慶祝。林峯說：「基本上大家好有默契，好快就捉到自己角色。」劉俊謙說：「某啲動作做極都做唔到，我哋拍攝時會互相鼓勵，不知不覺令大家進入角色。」張文傑說：「我哋有時會試點演，但我哋唔會認真試，會玩着搞gag，但邊搞在埋位時就撞出火花。」

「城寨四少」與導演完成煞科戲，而在魚排乾杯慶祝。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

林峯於幕後花絮中表示說：「基本上大家好有默契，好快就捉到自己角色。」（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙於幕後花絮中分享指：「某啲動作做極都做唔到，我哋拍攝時會互相鼓勵，不知不覺令大家進入角色。」（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

張文傑於幕後花絮則透露：「我哋有時會試點演，但我哋唔會認真試，會玩着搞gag，但邊搞在埋位時就撞出火花。」（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

導演鄭保瑞：「好想搵香港新一代演員合作，我睇過佢哋作品，佢哋嘅氣質幾似漫畫中角色，而要搵一個有啲經歷嘅人，這個年齡層，林峯是個好選擇。龍捲風幾愛惜後生仔，佢仲喺關鍵時刻都幫過呢幾個後生仔，搵演員時我直接諗起古仔，一個有經驗演員，喺呢個圈有位置，佢同一班年青演員關係，佢有適當高度，但唔會有好大距離，呢種關係幾似龍捲風同佢哋嘅關係。」胡子彤說：「龍捲風基本上就等如城寨。」古天樂說：「我嘅角色係唔想佢哋去繼承呢個地方，而係守望相助去幫助城寨每個人嘅生活。」

導演鄭保瑞於幕後花絮裡分享請林峯及古天樂主演的原因。（《九龍城寨之圍城》電影花絮照）

胡子彤直言龍捲風代表示九龍城寨。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

古天樂亦在幕後花絮中重申拍《九龍城寨之圍城》背後的精神：「我嘅角色係唔想佢哋去繼承呢個地方，而係守望相助去幫助城寨每個人嘅生活。」（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《九龍城寨之圍城》由莊澄、葉偉信監製，鄭保瑞執導，谷垣健治任動作指導，歐健兒、陳大利、岑君茜、黎俊編劇，改編自余兒原著小說《九龍城寨》，滲入司徒劍僑《九龍城寨》漫畫式動作意念，麥國強任美術總監，由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演，任賢齊、黃德斌、廖子妤、朱栢康及蔡思韵主演，洪金寶友情主演，郭富城特邀友情演出，正在熱血上映！