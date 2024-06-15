加菲貓勇闖世界｜麥沛東配音勾兒時回憶　「佢係好盲目支持我嘅」

動畫電影《加菲貓︰勇闖世界》即將於下周六（6月22日）上映，而今個周末更有父親節優先場。電影找來林雪和麥沛東配音，故事講述加菲貓（麥沛東 聲演）與及狗狗朋友阿的被神秘敵人綁架，因而意外與他失散多年、首次於大銀幕現身的父親 – 不羈的流浪貓阿肥（林雪 聲演）重聚。加菲和阿的被迫跟上阿肥，展開瘋狂惹笑又溫馨滿瀉的野外冒險，並揭開不為人知的身世之謎。

《加菲貓︰勇闖世界》於本周末舉行優先場。（網上圖片）

分別聲演阿肥和加菲貓的林雪及麥沛東，在配音時與這對兩父子一起歷險，過程中令他們也想起小時候與父親之間的回憶。已為人父的雪哥感性表示，錄音時想起與爸爸和自己子女的遺憾時，差點哭出來。他說兒時不知道父親工作的辛勞，有時相約去看電影也未必能成事。到自己做爸爸時，又忘記了小時候渴望爸爸的陪伴，重蹈父親的覆轍，常常因工作忽略了子女。他寄語各位父母應該做好本份，珍惜與子女相處的時間。他更認為帶小朋友看電影，是個很好的親子活動。

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至於替為食的加菲貓配音的麥東，則想起小時候爸爸常常帶他發掘美食。有次爸爸帶他到日本餐廳，請他吃了當時還不算流行的海膽，他卻不喜歡吃。到他長大了之後，才知道海膽原來是好東西。現在每逢吃到美食都會令他想起家人，也是時候由他帶家人去發掘美食。

麥沛東︰有個盲撐我嘅爸爸

而早前麥沛東接受《香港01》訪問時，亦從兒子角度看與爸爸的關係，體會到父母對子女的愛要讓大家知，子女對父母的愛更加要知。年前麥東新婚，兩口子自此搬出去住，既當上一家之主，又跟父母相處時間少了，以前看似必然的親情，原來都要用心經營。

大半年前麥沛東爸爸跌倒，意外地讓爸爸知道兒子對自己的愛。（葉志明 攝）

麥沛東︰「我同爸爸以前都唔多講嘢，我係一返到屋企，佢問一句︰『食咗飯未呀？』我答食咗就入房嗰隻，一直都冇乜溝通。就算當時我讀演藝學院，佢都唔係好知我讀咩。」

雖然唔清楚個仔讀緊乜，但只要兒子邀請自己去看表演，都定必出席，拍掌亦必拍得最大聲。「佢每次嚟睇我表演都好支持，謝幕時拍得最大聲就係我爸爸，然後在觀眾席上嗌好睇呀！好好睇呀！佢係好盲目支持我嘅。」