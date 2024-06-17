劉亦菲65歲母親凍齡生圖曝光　網民激讚氣質優雅：歲月不敗美人！

內地電視劇《玫瑰的故事》改編自著名女家亦舒同名小說，並由劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新、霍建華、彭冠英及林一主演，演員陣容鼎盛！劉亦菲再度主演電視劇，於央視啟播後討論度甚高，牽起網民對劉亦菲熱切討論，在劇情以外不論劉亦菲的私生活或外貌身型均成為焦點。近日有網民分享曾於國外偶遇劉亦菲的母親，對劉母的逆天顏值感到匪夷所思，更發現原來兩母女曾合作荷里活電影，驚喜同框！

劉亦菲主演的內地電視劇《玫瑰的故事》，啟播後討論度甚高。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

《玫瑰的故事》播出後，劉亦菲不論私生活或外貌身型均成為討論焦點。（劉亦菲微博圖片）

《玫瑰的故事》播出後，劉亦菲不論私生活或外貌身型均成為討論焦點。（劉亦菲微博圖片）

現年36歲的劉亦菲，為內地「八五花」的代表人物之一，自小受舞蹈員母親劉曉莉的薰陶渴望成為女演員，並順利於15歲廣告出道，翌年拍攝《天龍八部》飾演王語嫣，憑仙氣形象成功入屋。成年前出道的劉亦菲，早年由母親常伴左右，然而隨劉亦菲走紅後，母親則越趨低調。

劉亦菲15歲時已經參演《天龍八部》劇集，與林志穎的對手戲相當吸睛！（天龍八部》劇集劇照）

成年前出道的劉亦菲，早年由母親劉曉莉常伴左右。（劉亦菲微博圖片）

成年前出道的劉亦菲，早年由母親劉曉莉常伴左右。（劉亦菲微博圖片）

《玫瑰的故事》讓劉亦菲再度成為觀眾網民焦點後，有網民分享在意大利偶遇母親劉曉莉的相片，對現年65歲的劉母逆天顏值感到震撼！在網民捕獲的劉曉莉生圖中，顏值氣質非常出眾，當時於意大利佛羅倫斯渡假的劉母，在一間百年歷史的露天咖啡廳用餐，身穿一件墨綠色上衣、戴上圍巾與太陽眼鏡，驟眼看更以為遇上老牌明星！

有網民分享在意大利偶遇劉亦菲母親劉曉莉。（微博圖片）

在網民捕獲的劉曉莉生圖中，顏值氣質非常出眾，對現年65歲的劉母逆天顏值感到震撼！。（微博圖片）

劉曉莉的優雅氣質生圖曝光後，旋即於內地網絡引起瘋傳，有網民大讚：「果然歲月不敗美人！」，亦表示劉亦菲完美繼承母親基因：「母系基因太穩定了！」「岳母大人氣質真的太好了，彷彿看到菲70歲的樣子，歲月從不敗美人！」對劉曉莉的保養與高雅氣質感到驚訝之餘，亦認為劉亦菲到老也能如母親一樣逆齡不老。

網民認為劉亦菲也能如母親一樣逆齡不老。（劉亦菲微博圖片）

以童星身份出道走紅的劉亦菲，早於21歲勇闖荷里活，合作李連杰、成龍兩大武打巨星，拍攝奇幻功夫電影《功夫之王》。當年劉亦菲於電影中飾演俠女金燕子，作品更激罕締造母女同框，讓劉曉莉首度登上大銀幕，客串飾演王母娘娘一角。當年已49歲的劉母貌似只年近四旬，難以想象飾演女主角的劉亦菲竟為她的女兒！

劉亦菲早於21歲勇闖荷里活，合作李連杰、成龍兩大武打巨星主演《功夫之王》。（《功夫之王》電影劇照）