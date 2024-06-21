逆貧大叔｜16集全數播畢　結局教曉大家成長必經的３個階段

由劇集「新人王」、康城影帝宋康昊聯手「男配角大滿貫」卞耀漢、少女時代Tiffany、「小迷糊」李奎炯主演的原創政治權謀劇集《逆貧大叔》，全劇16集經已圓滿結束，已於Disney+ 獨家上線。劇集以宋康昊所飾演的「三食大叔」為主角，務求帶領貧苦的韓國走出困境，達到美國水準的富裕！宋康昊演技亦再一次備受肯定，更被外媒Forbes評為「宋康昊的演繹令人目不轉睛，創造出又一個令人難忘的角色」，劇集「新人王」表現有目共睹，值得追看！



宋康昊飾演的三食大叔，愛徒心切，甚至願意犧牲自己。（《逆貧大叔》劇照）

故事充滿鬥智鬥力的情節，「造王者」朴斗七 (宋康昊 飾)、「理想主義者」金產 (卞耀漢 飾)、「野心家」姜成民 (李奎炯 飾)、「幕後大反派」安基澈 (吳承勳 飾)，每個人都有各自的盤算，但目標不一，有的為國家利益、有的為一已私欲、有的則是為了權力寶座。最後三食大叔與金產的政變計劃被幕後黑手安基澈早著先機，而愛徒心切的三食大叔，為保著國家的未來及金產的人生，獨自承擔所有責任，落得被槍殺的下場。被留下性命的金產，最後亦如願當上部長，建設起從首爾到釜山的高速公路，促進國家經濟向心中的理想進發。劇集揭露出世道不同的真實面貌，現為大家分享《逆貧大叔》教曉我們關於成長的事。

滿腔熱血的年輕人，本可一鼓作氣邁向夢想進發，但現實卻是充滿荊棘。（《逆貧大叔》劇照）

年輕就是滿腔熱血！

看著《逆貧大叔》有想起自己的剛畢業時心中的偉大理想嗎？曾經滿腔熱血的自己期望著可以一鼓作氣邁向夢想進發，但現實卻是充滿荊棘。儘管困難重重，身邊人如何嘲笑自己，都以純粹的心努力向上。劇中主角金產，於美國回流後看到韓國滿目瘡痍，決心以學到的知識幫助國家，希望可以達到美國的富裕水平，人人都可以吃得温飽。即使被工作間的同事冷眼旁觀，仍然堅守理念，為的只是心中的烏托邦。

金產最後都如願當上部長，建設起從首爾到釜山的高速公路，但當中有太多妥協和犧牲。（《逆貧大叔》劇照）

成長總是伴隨痛楚！

在工作幾年過後，你心中的理想有動搖嗎？被別人嘲笑過無數次後，你還有動力堅持嗎？主角金產雖有一腔熱血，即使得到三食大叔的全力支持，面對著同儕間的質疑、世道間的洗禮、金錢的誘惑等等，慢慢對心中純粹的理念動搖，開始嚮往權力、金錢、地位，更放棄一直深愛的女友，選擇能夠幫助自己上位的另一半。曾經的純粹，被社會殘酷洗禮後變得為求目的不擇手段。

三食大叔與金產一直努力為目標奮鬥，過程雖風波不斷。（《逆貧大叔》劇照）

回望一切只是浮雲！

長大過後，不論成功與否，當你回望一切時都只會覺得是浮雲。三食大叔與金產一直努力為目標奮鬥，過程雖風波不斷，金產亦曾黑化被權力誘惑忘卻自身理念。最後二人的政變計劃被安基澈識破早著先機，三食大叔為保國家及年青人的未來，捨身獨攬一切罪名，成功保護到金產的性命。傷痛欲絕的金產繼續過活，最後成功當上部長，為國家建設公路促進經濟，走上自己認為是成功的一步。劇集最後金產遇上前女友朱餘進(秦基周 飾) 時心有餘悸，因自己已選擇能幫助自己仕途的鄭瑞秋(Tiffany飾)為另一半。而結局畫面只影著金產把煙徐徐點起若有所思，想的必然是故人三食大叔。成功背後，一切只是過眼雲煙。