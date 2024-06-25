金豬玉葉︱周星馳成抖音神話流量破億　革命性改造短劇成四贏局面

香港喜劇巨匠周星馳與抖音平台合作聯合經營的「九五二七劇場」，親自出品的首部精品微短劇《金豬玉葉》月初啟播，日前已播出第12集完成首季劇情。《金豬玉葉》短劇共分成24集，總體案電影結構起承轉合，將會推出接續第二季12集，暫未公布播出日期。在周星馳廣闊無邊的影響力下，《金豬玉葉》成為抖音短劇奇跡，首集播出5小時便取得500萬點擊率，累計更超過3100萬人觀看，而第一季總點擊亦達到2億2000萬人次，成為短劇界神話！

周星馳。（視覺中國）

《金豬玉葉》首季共12集劇情已完整播出。（《金豬玉葉》劇照）

周星馳進軍短劇市場，年初已成為觀眾震驚意外的消息，內地短劇市場迅速擴展、含金量極高，亦是外界認為周星馳由電影跨界開拓的主因。《金豬玉葉》第一季播出後取得驚人成就，除了難以想象的回報率外，對周星馳、抖音、參與的台前幕後以至廣告商均意義非凡、堪稱四贏局面！

周星馳短劇《金豬玉葉》播出後點擊率達2億2000萬，締造抖音神話之餘，對星爺本人、抖音、台前幕後與廣告商打造四贏局面！（《金豬玉葉》短劇劇照）

監製《金豬玉葉》的易小星曾表示：「目前短劇市場沒人這樣做過，有新鮮感、但也冒險，我也不確定這種方式能不能成，觀眾能不能分24次來看完一個電影故事。」但播出後的成績，似乎證明星爺革命性改造短劇市場的眼光，算是押中盤口！

易小星曾表示，周星馳革命性改造短劇製作方法具新鮮感，但亦相當冒險。（視覺中國）

《金豬玉葉》播出後，對抖音而言賺盡流量、新用戶與微短劇質素的口碑；周星馳亦將名氣拓展現嶄新網絡媒體平台，並兌換成實際利益，按早前內媒估計扣除成本後更可淨賺3000萬元人民幣；周星馳為《金豬玉葉》招攬一批潛質台前幕後，包括監製易小星、台灣美女主角夏若妍，團隊在短劇爆紅後取得前所未有的關注度及收益；雖然《金豬玉葉》首季並未植入廣告，但第二季的廣告招商卻有傳售出800萬，對廣告商而言亦將會獲得前所未見的曝光率！