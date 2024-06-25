海關戰線︱Amanda S.隔16年再現銀幕　低調談感情：可以話好開心

英皇電影《海關戰線》為香港首部以海關行動部隊為主題的動作電影，由邱禮濤執導、謝霆鋒領銜主演兼任動作指導，張學友、林嘉欣、劉雅瑟等領銜主演、吳鎮宇特別演出，雲集一眾香港影帝影后級演員陣容！《海關戰線》昨日（24日）舉行首映禮，英皇集團主席楊受成博士攜同一眾演員齊集出席，多年未有在大銀幕登場的Amanda S.與黃錦燊，亦於首映上亮相並接受傳媒訪問。

參演《海關戰線》的中法混血超模Amanda S.激罕亮相首映！（陳順禎 攝）

參演《海關戰線》的資深演員黃錦燊，亦罕有亮相首映。（陳順禎 攝）

中法混血超模Amanda S.事隔16年未有演出香港電影，罕有演出《海關戰線》並突破銀幕形象，飾演一位霸氣女反派：「導演有講角色嘅靈感來源，所以我睇多啲戲、去到個好專業嘅場景就進入到個角色！佢係一個Big Boss（大老板）、一個Villain（反派），喺戲裡面會賣武器，所以係完全冇做過！」曾經結婚數年後離異，及後鮮有感情消息的Amanda S.，她低調地透露：「感情上可以話係好開心！（對象令妳開心？）No……生活上好開心，有一部戲出到都係好開心！」

Amanda S.在《海關戰線》首映上接受訪問，提到感情上好開心，但未有透露對象與發展狀況。（陳順禎 攝）

Amanda S.不論外貌身型均Keep得非常好！（陳順禎 攝）

同樣參演《海關戰線》的黃錦燊，受邱禮濤導演邀請於電影中飾演一位富商：「原來我未做大律師之前，曾經同佢合作過，好似係《人肉叉燒包II天誅地滅》！佢知我返嚟做戲，就搵我做呢個角色！」表示拍戲重新與多位老朋友見面，猶其張學友與謝霆鋒：「呢部戲兩個主角，佢哋第一部戲我都有合作。霆鋒九幾年喺日本返嚟，我喺無綫拍緊《真情》，佢入嚟客串過一集，算係新人啦！」

黃錦燊在《海關戰線》前，曾分別與張學友及謝霆鋒於早期作品中合作。（陳順禎 攝）

至於歌神張學友，黃錦燊亦於早年合作：「洪金寶、岑建勳搵咗佢拍《霹靂大喇叭》，係學友第一部電影，眨下眼幾十年！依家見佢哋兩個有咁嘅成就，都好開心！」笑言學友變得成熟、極有男人味。

年初黃錦燊的妻子趙雅芝現身電影節活動，年過六旬仍保養極佳，令一眾影迷粉絲大感羨慕，黃錦燊透露妻子暫活躍於內地公開活動與綜藝節目：「佢好少接戲，多數喺國內嘅活動、真人騷會見到佢，但係兩個一齊拍戲嘅話，除非無綫搵我哋啦！」