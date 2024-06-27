「香港電影巡禮」巡迴至柬埔寨　吳哥窟取景《花樣年華》回鄉放映

「香港電影巡禮」是由亞洲電影大獎學院主辦的巡迴放映活動，文創產業發展處及電影發展基金資助，透過於亞洲多個國家巡迴放映香港電影，向各個地區的觀眾展現香港電影的魅力及創意。這個活動亦致力提供平台讓香港電影人與亞洲地區電影業界交流及建更緊密的合作關係。自2021年起，亞洲電影大獎學院已踏足新加坡、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、印尼雅加達及阿聯酋杜拜等多個國際城市。

7月3至8月4日，「香港電影巡禮」將首次於柬埔寨金邊舉行。（大會提供）

在今年7月3至8月4日，「香港電影巡禮」將首次於柬埔寨金邊舉行，是次放映由當地最具規模電影發行商Westec Media協辦，除文創產業發展處及電影發展基金外，更獲得香港駐曼谷經濟貿易辦事處資助，活動期間在全東南亞面積最大的文創園區Factory Phnom Penh內的FABLE Cinema放映七部精選香港電影，包括：鄭保瑞作品《九龍城寨之圍城》、莊文強作品《金手指》、高子彬作品《臥底的退隱生活》、祝紫嫣作品《但願人長久》、李保樟作品《白晝如焚》、關智耀作品《潛行》以及王家衛經典作品，於柬埔寨吳哥窟取景的《花樣年華》。

【花樣年華．多圖】吳哥窟絕密照曝光 文念中：本身是一輯連戲照

雖然電影看不到，但在吳哥窟拍攝時，是有張曼玉戲份。（文念中facebook相片）

於柬埔寨吳哥窟取景的《花樣年華》，今次有機會回到當地放映。（文念中facebook相片）

除放映、對談、訪問項目，大會更特地舉辦「香港電影．都市活力」展覽(Dynamic Cityscapes of Hong Kong Films Exhibition)，重現六部近年香港電影作品中讓人印象深刻的場景，展現香港城市景致和生活文化的多樣性，展覽內容包括：介紹昔日城寨社區的《九龍城寨之圍城》復刻樓房；《燈火闌珊》內曾代表香港繁華的霓虹燈招牌；以銀行金庫及紙鈔的互動裝置，展現《金手指》中一個充滿機遇的香港；《手捲煙》中的「文化大熔爐」- 尖沙咀重慶大廈；《年少日記》內放滿書籍的傳統香港學校課室；以及 《但願人長久》中的傳統的港式茶樓場景，讓參觀者感受香港地道的「飲茶」文化。

電影《金手指》以銀行金庫及紙鈔的互動裝置，展現一個充滿機遇的香港。（《金手指》劇照）

香港多位台前幕後的電影人將出席是次巡迴放映，包括《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超、監製莊澄、演員喬靖夫，《臥底的退隱生活》導演高子彬及演員鄧月平，《白晝如焚》監製張潔妮。亞洲電影大獎學院執行總監連佩蔙 (Ms Josie Lin) 十分感謝各位協辦者提供幫助：「大家的努力讓柬埔寨觀眾看到了最新的香港電影，學院將繼續致力提升香港電影在亞洲市場的曝光率和影響力。」另外，香港駐曼谷經濟貿易辦事處處長林俊華 (Mr Parson Lam) 亦表示期待更多香港電影活動在柬埔寨舉辦，以展示香港電影業的蓬勃發展及介紹業界的優秀人才，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

《九龍城寨之圍城》在港票房破億，今次以領軍姿態到柬埔寨參展。（《九龍城寨之圍城》劇照）

《九龍城寨之圍城》(下稱《九龍城寨》) 的出品人陳羅超及監製莊澄亦將聯袂到金邊出席活動，二人均對當地的印象不錯，認為柬埔寨近年經濟發展迅速，國家的文化色彩很濃厚。莊澄表示：「東南亞是香港電影的重要市場，我們非常重視，因此希望藉今次探訪了解柬埔寨觀眾喜歡的電影類型，也可了解當地人喜歡《九龍城寨》的哪一方面，因為香港觀眾對本片感覺很不同，有些喜歡故事和人物，有些喜歡場景和動作，有些喜歡傳承的主題，而大部分都欣賞演員的演技和導演的功力。」陳羅超同樣希望了解當地在發行電影上的喜好或市場需要，讓更多香港製作可以在柬埔寨上映，甚至合作拍攝。「柬埔寨的特色是東南亞其他國家沒有的，很適合拍片。今次同時希望藉著《九龍城寨》，能將港產片較強的動作部份，以及整個八十年代的香港人文情感、社會文化及建築特色再呈現出來，還有就是資深演員及年青演員的傳承，令大家更留意香港新演員。」

《白晝如焚》監製張潔妮亦會出席當地活動。（《白晝如焚》劇照）

《九龍城寨之圍城》監製莊澄亦將到金邊出席活動。（資料相片）

出發名單中還有一位很特別的嘉賓喬靖夫，他本是一名作家，熱衷於武術，今次他在《九龍城寨》是首度參演大型製作，能代表電影參與國際性的電影活動，對他來說是一次很新鮮的體驗。「港產片其中一個獨特之處是能呈現這個城市的風貌和特色。香港是一個先進的國際城市，同時又蘊藏了很多傳統文化，新與舊之間非常接近。另外香港電影有很強的根基，香港電影說故事的方式，呈現獨特的武打風格，仍是港產片的長處，希望可以讓海外的發行商留意及發掘港產片的魅力。《九龍城寨》的舞台背景設置在一個立體而複雜，奇異的城寨迷宮裡，所有的武打場面都因應這個奇特的空間去設計，構造了很多在畫面上視覺很震撼的打鬥場面，希望各位觀眾可以特別欣賞這一方面。」喬靖夫是一名菲律賓魔杖教練，他對柬埔寨的高棉拳擊及鬥獅拳 (Bokator) 亦有所認知，希望今次除了解當地的風土人情外，亦有機會在當地交流武術心得。

喬靖夫首度參演大型製作，能代表電影參與國際性的電影活動，對他來說是一次很新鮮的體驗。（《九龍城寨之圍城》劇照）

於香港尚未公映的《臥底的退隱生活》(下稱《臥底》)以連場打鬥帶出一段非一般母女情，其導演高子斌及演員鄧月平將會出席放映活動，鄧月平表示今次是她出席的首個海外放映活動，亦是她首次去柬埔寨，「《臥底》的拍攝時間很短，但導演和每一位演員都很用心地去做好每一場戲，這亦是香港電影的特色，能在極短時間內拍攝到一部完整的電影，演員還能保持細膩的演繹。在《臥底》中觀眾可以看到香港城市的高樓大廈景觀，也可以重溫漁村的風味，這是一部人情味並重的電影。」為了拍好《臥底》，鄧月平在開戲前接受武打訓練，更私下要求教練加操，為這部電影付出全力，「希望這部有衝勁的電影可以去得更遠！」電影以外，對衣著打扮甚有心得的她亦有留意柬埔寨的時裝設計，盼望今次在宣傳香港電影之餘，亦可以在當地購得心儀的服飾。

《臥底的退隱生活》導演高子彬及演員鄧月平都會出席當地活動。（《臥底的退隱生活》劇照）

《臥底的退隱生活》由謝安琪及鄧月平主演。（《臥底的退隱生活》劇照）

至於《臥底》導演高子斌，他認為香港電影最擅長的是喜劇和動作電影，喜劇可以帶給觀眾快樂，動作電影帶來官能刺激，兩者都是香港電影的特色，而《臥底》正是集合了這兩大片種的元素。「我們選了去石澳拍攝，可令外地觀眾看到香港石屎森林外，悠閒和寧靜的一面。這部片集合了很資深的前輩演出，同時有新演員、女歌手、舞台劇演員以及Youtuber，他們來自不同背景，拍攝時很有花火，希望觀眾可以更深入認識香港這城市和這裡不同類型的演員。」