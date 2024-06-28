40歲三級片女星火辣身材十幾年不變　纖瘦腰線零贅肉不似一孩之母

40歲香港女演員雷凱欣（Vonnie），中學畢業後入行成為𡃁模，憑豐滿出眾身材吸引宅男眼球，大走性感路線成為水著女神！雷凱欣最為熟悉的電影作品，莫過於2010年上映的《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，當年女相男聲、自稱老夫的雷凱欣，亦憑人體爆炸意外一幕令觀眾留下極深印象。事隔14年，Vonnie早已淡出娛樂圈，並下嫁富商、育有一子成為人母，但活躍於社交媒體的Vonnie亦不時派發性感福利，並向粉絲分享近況。

𡃁模出身的雷凱欣，憑豐滿出眾身材吸引宅男眼球，大走性感路線成為水著女神！（網上圖片）

雷凱欣於2010年主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，憑人體爆炸一幕成為經典！（《3D肉蒲團之極樂寶鑑》電影劇照）

日前雷凱欣於社交媒體分享一系列出show花絮，在麥花臣場館完滿舉行跳舞演出後，亦向大家分享籌備期間的辛酸事。雷凱欣於show後分享指，演出時自己的妝髮服均由自己一手主理，其中上台的露腰背心及超短褲造型更經兩個月不斷修改設計，希望以與別不同的打扮示人，認真專業！

雷凱欣於社交媒體分享近日跳舞Show的花絮相片。（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣表示一身造型由自己花兩個月時間親手打造。（雷凱欣IG圖片）

已成為人母的雷凱欣，亦分享指自己突然希望造型能夠露出纖腰，除了親自改短服裝，更要捱幾日餓，自言平時相當為食的自己，上台前連日食量減半，想以最佳狀態示人。Vonnie在社交媒體分享的幾張造型照，腰間毫無贅肉、纖瘦程度驚人宛如少女，絲毫不似已成一子之母！相信雷凱欣的專業與努力，一眾觀眾粉絲均有目共睹！

雷凱欣曬出跳舞造型相片，露出纖腰絲毫沒有贅肉。（雷凱欣IG圖片）

雷凱欣的身材在淡出幕前後仍然一貫火辣！（雷凱欣IG圖片）