鮮浪潮｜不獲藝發局資助望頂到80歲　杜琪峯︰講都冇用，佢唔會改

《第十八屆鮮浪潮國際短片節本地競賽頒獎禮》今日（29/6）假高先電影院舉行，向參賽者頒發「最受觀眾歡迎獎」、「特別表揚」、「最佳攝影」、「最佳編劇」、「最佳導演」及「鮮浪潮大獎」。鮮浪潮電影節有限公司主席杜琪峯先生都有出席。「鮮浪潮」一直以孕育本地新導演為己任，18年來成功提拔多位新導演，不過活動自去年開始，不獲藝發局資助。身為主席杜琪峯在開幕前發表演說：「如果我還在香港，我一定會支持鮮浪潮。我今年69歲，明年70歲，如果我命長啲、頂得到的，希望頂到80歲。」



鮮浪潮電影節有限公司主席杜琪峯先生出席頒獎禮，表示會對鮮浪潮頂到80歲。（葉志明 攝）

「我都用過低成本去拍戲，唔係錢可以埋沒你的才華」

事後杜琪峯接受傳媒訪問，問到不獲資助一事，表示冇乜所謂︰「做到就做，做唔到就話畀大家聽做唔到。」由於鮮浪潮會資助每位參賽者一定金額作拍攝資金，故失去資助後，今年入圍的短片數量由昔日的十多部減至８部。

杜琪峯︰「今年特別艱辛，好多人都想參加，但我哋能力所限，盡量慳，所有嘢都慳，我都知政府有啲地方可以畀到好多錢去做，各有各做啦，亦都希望來參加嘅小朋友唔好介意嗰小小錢，我自己都用過好低成本去拍戲，唔係錢可以埋沒你的才華，特別係電影呢個行業，係要信自己。」杜Sir亦讚今年作品水平提升︰「可能少咗隊伍，前期揀選劇本嚴謹啲，雖然成品唔算好突出，但有心機。」

杜琪峯及幾位大會評審，與參賽者及觀眾合照。（葉志明 攝）

「咩人鍾意做咩事，唔好講咁明」

其實由近兩年開始，鮮浪潮已不獲藝發局資助，據杜Sir講金額達數百萬一年，「而家冇咗就好掹掹緊，Office都就嚟冇，不過呢個世界冇office都得，最緊要所有委員係咪有心幫手。我哋幾乎司儀都唔想請，你得就你去做。」

問到當局如何回覆點解不獲資助？「佢話你哋自己搞得掂啦。（記︰你自己講搞得掂？）我點會話自己掂？我從來都未掂過！唔緊要，事情的上上落落必然有，上帝會有安排。」杜Sir亦指沒有再去追問︰「咩人鍾意做咩事，唔好講咁明，個世界就係咁，順流逆流。講都冇用，佢唔會改，你唔需要Challenge（挑戰）佢，你只需要好好地為自己做嘢。呢度做唔到就去第二度做，冇所謂。」

杜琪峯未有再去追問失去資助一事︰「你只需要好好地為自己做嘢。呢度做唔到就去第二度做，冇所謂。」（葉志明 攝）

「唔好以為呢個世界做好事就有好報」

雖然杜Sir承諾會繼續支持鮮浪潮，亦預期要繼續撲水︰「仲會被人藐你嘴。（記︰18年來成績有目共睹都被藐嘴，有否覺得感慨？）一定，你唔好以為呢個世界做好事就有好報，冇㗎！你記住呢個世界唔係，善良嘅人未必得到善報，惡嗰個都未必好過，一樣！你明白老子多啲就會明。」

問到這麼艱辛，為何仍堅持下去？杜Sir覺得香港電影業是需要承傳。「香港電影的確在世界上有好大成就，因為社會轉變，市場轉變，本土電影開始冇咗。我們擁有這麼長歷史，有幾好根基，就咁丟咗去又好似……話晒以前有班人都好努力為香港打拼過，好多電影都去到世界各地，現在應該由我們這班比較資深的工作者，提供一些平台去支持後輩，亦是電影人應盡的責任。」

《第十八屆鮮浪潮國際短片節本地競賽頒獎禮》得獎名單：

鮮浪潮大獎︰《鬼妹》 林慧姸

最佳導演︰ 《黑羊》 曾楊

最佳編劇︰《鬼妹》 林慧姸

最佳攝影︰《極樂》 李昊

特別表揚獎︰《眩光》 鍾易澄

最受觀眾歡迎獎︰《眩光》 鍾易澄