柬埔寨直擊｜香港電影巡禮　《九龍城寨》場景展　鄧月平迷倒主持

由亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處及電影發展基金資助，香港駐曼谷經濟貿易辦事處資助，柬埔寨最具規模電影發行商Westec Media Limited 協辦的「香港電影巡禮」柬埔寨金邊站，已於7月3日假全東南亞面積最大的文創園區Factory Phnom Penh舉行開幕儀式。今次大會精選了7部香港電影參展，而其中《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超、監製莊澄、演員喬靖夫，《臥底的退隱生活》導演高子彬及演員鄧月平，《白晝如焚》監製張潔妮一齊出席是次開幕，《香港01》作現場報道。



「香港電影巡禮」柬埔寨金邊站，《九龍城寨之圍城》、《臥底的退隱生活》及《白晝如焚》各派代表出席。（許育民 攝）

亞洲電影大獎學院自2021年起，已踏足新加坡、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷、印尼雅加達及阿聯酋杜拜等多個國際城市舉行巡迴放映，向各地區觀眾展現香港電影的魅力及創意，今次首度來到柬埔寨金邊舉行，期間將放映七部精選香港電影，包括《九龍城寨之圍城》、《金手指》、《臥底的退隱生活》、《但願人長久》、《白晝如焚》、《潛行》及曾於柬埔寨吳哥窟取景的《花樣年華》。同場還有展區，將幾部香港電影的場景，搬到現場予當地人打卡。

《九龍城寨之圍城》團隊代表包括出品人陳羅超、監製莊澄、執行監製張潔妮及演員喬靖夫剛到達金邊出席《香港電影巡禮》柬埔寨站開幕活動。（大會提供）

《臥底的退隱生活》導演高子斌及演員鄧月平，帶來新作跟柬埔寨觀眾見面。（許育民 攝）

《九龍城寨之圍城》在香港上映超過159萬人次入場，票房直逼1億1千萬，成為香港電影入場人次冠軍，能夠代表香港來到柬埔寨展覽，問到成功之道，監製莊澄表示︰「要有創意，不要抄襲。」而演員喬靖夫就覺得︰「九龍城寨像古代的武俠世界，自己就似一個隱世高手，隱姓埋名地當一個廚師。」主持人問到香港和柬埔寨可有合作機會？《城寨》出品人陳羅超Angus表示歡迎：「柬埔寨是其中一個地方，能完整保留東南亞歷史，我們都希望將中國同香港嘅動作電影進來柬埔寨。」

三位《九龍城寨之圍城》團隊代表，包括出品人陳羅超（左二）、監製莊澄（中間）及演員喬靖夫（右二）。（許育民 攝）

莊澄表示一部成功的電影，最重要係原創及創意。（許育民 攝）

點擊睇展覽場地佈置

+ 3

團隊來到金邊，對當地發展之快感到驚喜，亦受感受到當地人的熱情。映後分享時觀眾反應熱烈，發問亦有深度，足見觀影時相當專注。出品人陳羅超對大會舉辦的香港電影場景展覽印象特別深刻，「他們找來了很多古董電視機及懷舊的產品，不止《城寨》的場景，其他電影例如《燈火闌珊》的霓虹燈牌、《年少日記》的課室、《金手指》的金庫，都花了很多心思。」

《臥底的退隱生活》導演高子斌及演員鄧月平，首會柬埔寨觀眾《臥底的退隱生活》導演高子斌及演員鄧月平首會柬埔寨觀眾。（大會提供）

《臥底的退隱生活》導演高子斌對金邊的第一印象非常好，「這裡有很多高樓大廈，有外國進駐的食肆，經濟已經起飛，我們入住的酒店和餐廳令我感到當地人非常友善，這裡的咖啡很好，很有驚喜。」代表電影出席活動的女演員鄧月平，對於新作，正好展現香港情懷。「我接戲主要看故事劇情，這部作品很有香港情懷，更能從心底裡天馬行空的故事大膽實現出來。」鄧月平在出席活動時大受歡迎，除不斷有觀眾邀請她合照外，活動主持更主動問她有否時間在當地觀光，主動請纓為她導遊，令她受寵若驚。