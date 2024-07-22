九龍城寨︱余兒帶小說三部曲闖入書展　親證龍捲風原型為張國榮

本年度最受歡迎香港電影《九龍城寨之圍城》勁收1億1000萬本地票房，連帶余兒同名原著小說均大受歡迎。今日（22日）余兒帶同《圍城》《龍頭》及《終章》三部小說闖入書展舉行座談會，與現場數百名書迷分享創作《九龍城寨》系列的心路歷程，更揭秘不少角色設計原型與構思，令一眾書迷非常興奮！

余兒帶同《九龍城寨》小說三部曲闖入書展舉行座談會，與梁明暉博士進行對談。（莫匡堯 攝）

《九龍城寨》原著小說作者余兒於座談會上分享創作歷程。（莫匡堯 攝）

親證龍捲風原型為張國榮

余兒於講座上與香港大學中國語言及文學系教授梁明暉博士進行對談，期間提及不少角色按照真實人物進行設計，當中小說靈魂人物龍捲風的原型更為一代歌影巨星：「龍捲風嘅藍本係用張國榮，角色亦有佢嘅一種優雅。」哥哥張國榮於2003年輕生，小說情節中余兒則為龍捲風的生命譜寫一個悲壯的終結：「佢（張國榮）嘅死喺現實上唔係咁好睇，我想佢喺我嘅世界裡面咁樣（犧牲）死，好似一個平行世界咁。」

《九龍城寨》原作者余兒親證小說靈魂人物龍捲風的原型人物為張國榮。（莫匡堯 攝）

余兒直言張國榮的優雅成為龍捲風的重要氣質。（《霸王別姬》電影劇照）

一個角色啟自周星馳

《九龍城寨》座談會問答環節期間，有書迷提到阿柒一角的姓名、經營茶餐廳及拿手的叉蛋飯，讓他聯想到周星馳電影代表作《國產凌凌漆》《食神》及《破壞之王》，余兒在講座上亦對相關聯想予以肯定的答覆：「某程度上係我嘅二創（二次創作），投入咗好多我鍾意嘅元素，係參考咗好多香港電影。」

看來余兒亦係周星馳的擁躉。（視覺中國）

《九龍城寨》的配角阿柒令讀者聯想到周星馳幾部代表作。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

阿柒拿手菜「叉蛋飯」令讀者聯想到《食神》的黯然銷魂飯！（《食神》電影劇照）