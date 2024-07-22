九龍城寨︱余兒一度憂龍捲風稱號中二病　因古天樂型爆現身終釋慮

本年度最受歡迎香港電影《九龍城寨之圍城》勁收1億1000萬本地票房，連帶余兒同名原著小說均大受歡迎。今日（22日）余兒帶同《圍城》《龍頭》及《終章》三部小說闖入書展舉行座談會，與現場數百名書迷分享創作《九龍城寨》系列的心路歷程，更披露一段小說刪除情節，內容竟涉及陳洛軍與信一決裂，令書迷非常驚訝！

余兒帶同《九龍城寨》小說三部曲闖入書展舉行座談會，與梁明暉博士進行對談。（莫匡堯 攝）

《九龍城寨》原著小說作者余兒於座談會上分享創作歷程。（莫匡堯 攝）

披露小說刪除情節

余兒於《九龍城寨》座談會上，提到小說三部曲的寫作順序其實為《圍城》《終章》最後才完成《龍頭》，其中在龍捲風犧牲後，「城寨五子」（包括電影未有出場的吉祥）則成長為雄霸一方的梟雄。作為城寨兩大龍頭的陳洛軍與信一，原來在余兒筆下曾一度決裂，但該段情節卻在出版前刪除。

後來余兒在《九龍城寨》小說出版前刪除該段情節。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙在戲中飾演信一，人氣急升，現已成為中港台炙手可熱的演員。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

余兒於座談會上披露該段情節：「其實信一長大咗，同陳洛軍有意見分歧，喺九七前後佢炒樓賺咗好多錢，冇顧過啲兄弟、亦得罪咗好多人。後來樓市冧咗，信一變到一無所有，洛軍先扶返起佢。」雖然余兒未有透露刪除情節的原因，但洛軍與信一決裂的故事線卻令現場書迷非常驚訝！

《九龍城寨》原作者余兒親揭小說的被刪剪劇情。（莫匡堯 攝）

一度覺得龍捲風個名「中二病」

座談會問答環節期間，有讀者問及「龍捲風」一名的由來時，余兒回應時解釋之餘、更表達取名時的憂慮：「叫龍捲風係因為佢掃場、好似打完風咁。其實諗嘅時候好似有啲『中二病』！」至於何時才息去憂慮，余兒笑言：「但其實到電影出劇照，見到古生（古天樂）旁邊嘅龍捲風三個大字，先覺得應該唔算太中二病！」看來古天樂在電影中型爆的造型，調轉影響原作者余兒對作品的自信！

余兒曾經一度憂慮龍捲風的名字會感覺中二病，直到古天樂與「龍捲風」三個大字的劇照公開，才釋除疑慮！（《九龍城寨之圍城》角色海報）

《九龍城寨》憑電影《九龍城寨之圍城》爆紅，亦引發不少影迷粉絲按小說人物進行同人創作，更有不少BL同人作品在網絡中廣傳！談到BL同人，余兒表示感謝觀眾與讀者喜歡自己創造的角色，亦歡迎同人創作，因為對電影與小說的銷量亦具有宣傳作用。在讀者問到龍捲風會較「鍾意」信一或洛軍時，余兒笑言：「情感上一定係洛軍多啲，但鍾意有好多種嘛，父子都係一種情感嚟嘅！」