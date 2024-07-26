Marf@COLLAR為不需入戲院言論致歉　最後一句竟然關古天樂事？

香港女子組合COLLAR成員Marf（邱彥筒），昨晚欣賞完電影《龍捲風》（Twisters）後，在個人社交平台Threads發文，指電影好看，但「覺得未必需要喺戲院睇」，這言論一出，立即引來網民熱議，有人覺得她作為業界一份子，此說法是倒米，亦有人覺得她只是真心分享感受。不過事件掀起熱議後，Marf最後在今晚於IG發文，為自己的言論致歉。

電影在香港上畫一星期，在美國亦叫好叫座。（《龍捲風》海報）

《龍捲風》更打破《明日之後》的開畫紀錄，成北美災難片題材史上開畫冠軍！（《龍捲風》電影劇照）

昨晚（25/7），Marf在個人社交平台Threads出文，分享自己睇完電影《龍捲風》的感受︰

「今日睇咗龍捲風 tai wing 冇介紹錯～

Storyline 幾好 不過個人立場覺得未必需要喺戲院睇😌🫢（真嘢放喺呢度）

Any肥！！！！！

啱啱行返屋企有陣風吹埋嚟都即刻覺得好有feel」

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女子組合COLLAR成員Marf（邱彥筒）睇完《龍捲風》，以「真嘢放喺呢度」為前提，分享觀後感。(Mart@Threads)

事件引起網上討論，網民覺得Marf作為藝人，與電影界為同業，叫人唔好入場即係倒自己業界米，於是引起網民留言，更放上連登開Po討論。

Marf為不需入戲院的言論致歉。（Marf@IG）

事隔一日，Marf再出Po，為自己的言論致歉︰「抱歉帶來誤會 本意並沒有任何不尊重嘅意思 謝謝大家 之後會多多注意」最後更強調︰「本人是九龍城寨和龍捲風的粉 也很喜歡香港電影」似乎有網民看到原文後，見到她寫「龍捲風」，聯想到她可能是指電影《九龍城寨之圍城》內，古天樂的角色，為免再引起胡亂猜測，Marf索性一次過講清講楚。