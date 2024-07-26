龍捲風｜Marf@COLLAR觀後稱唔使入場　網民斥倒米︰建議諗下先講

今個暑期，華納兄弟、環球影業的強勢猛片《龍捲風》（Twisters），於上星期三香港搶先美國開畫，而電影本周在美國成績亦亮麗，首週勁收超過8000 萬美金（約6億2千萬）成開票房冠軍，電影的吸引力就連女子組合COLLAR成員Marf（邱彥筒）都冒名入場，事後更於社交平台出文，不過一句評語就令網民咋舌，更有粉絲勸佢︰「大個女喇，唔係咩都可以亂講嘢！」

電影在香港上畫一星期，在美國亦叫好叫座。（《龍捲風》海報）

《龍捲風》以一班追風者的研究與冒險過程為劇情。（《龍捲風》電影劇照）

《龍捲風》更打破《明日之後》的開畫紀錄，成北美災難片題材史上開畫冠軍！（《龍捲風》電影劇照）

事源昨晚，Marf在個人社交平台Threads出文，分享自己睇完電影《龍捲風》感受︰

「今日睇咗龍捲風 tai wing 冇介紹錯～

Storyline 幾好 不過個人立場覺得未必需要喺戲院睇😌🫢（真嘢放喺呢度）

Any肥！！！！！

啱啱行返屋企有陣風吹埋嚟都即刻覺得好有feel」

女子組合COLLAR成員Marf（邱彥筒）睇完《龍捲風》，以「真嘢放喺呢度」為前提，分享觀後感。(Mart@Threads)

Marf的言論，引發到網民回應︰「唔係咩都可以亂講」（Ｍarf@IG）

雖然她覺得電影好看，亦覺得經理人戴穎冇介紹錯，但一句︰「未必需要喺戲院睇」就令網民甚至粉絲咋舌，始終Marf是藝人，與電影界為同業，叫人唔好入場即係倒自己業界米，於是引起網民留言，更放上連登開Po討論。

有粉絲知偶像講錯說話，苦口婆心道︰「大個女啦Mark 作為Caller嘅代表 唔係咩都可以亂講嘢」、「咪當係支持吓香港嘅戲院囉」，另有網民作出狙擊︰「建議說話可以諗下先講，叫人唔好入戲院睇咁倒米，叫啲關係人士情何以堪」、「明白哂！之後所有marf有機會參與嘅電影都唔會去戲院睇」。

有粉絲知偶像講錯說話，苦口婆心勸導。（網頁截圖）

亦有人幫Marf解釋︰「睇戲有好多種方式，去戲院睇、買碟睇、上串流平台睇，都係合法可行的渠道，點解唔入戲院睇就有問題，而且佢都有讚套戲。」就事件，《香港01》有詢問電影公司宣傳，對方回覆︰「多謝Marf 買飛入場支持Twisters」