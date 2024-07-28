復仇者聯盟｜羅拔唐尼回歸MCU演大反派　一大隱憂令粉絲擔心

最期待嘅畫面出現啦！Marvel Studios昨晚（27日）於聖地牙哥Comic-Con動漫展上宣布《復仇者聯盟》第5集《Avengers: Doomsday》及第6集《Avengers: Secret Wars》，將於2026年及2027年上映，除了羅素兄弟回歸執導，最重要的是MCU靈魂人物羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）亦落實重返MCU！不過並非「鐵甲奇俠」返生，而是飾演超級反派角色「Doctor Doom」。

羅拔唐尼回歸MCU，飾演超級反派「Doctor Doom」。（視覺中國）

粉絲歡迎羅拔唐尼回歸，但又擔心他飾演的鐵甲奇俠回歸可能性更低。（IG圖片）

昨晚Marvel Studios於Comic-Con最大的Hall H舉行發布會，羅素兄弟率先現身公布《復仇者聯盟》第5、6集計劃，之後現場出現一群穿著斗篷、戴著面具的神秘人，熟悉原著漫畫的粉絲當然知道是超級反派Doctor Doom軍團的造型，但想不到飾演這個角色的竟然是羅拔唐尼！

「新面具，任務一樣」，羅拔唐尼出場時霸氣地說，全場觀眾不停尖叫拍掌。元老級靈魂人物回歸固然叫粉絲十分興奮，但亦有不少人認為這個安排，令羅拔唐尼版的鐵甲奇俠回歸可能性更低，想睇元祖復仇者再集結的機會更渺茫。

Doctor Doom上世紀60年代於《神奇四俠》漫畫第5期初次登場，擁有鐵甲奇俠的才智，又身懷奇異博士的魔法。（網上圖片）

「Doctor Doom」中文譯作「末日博士」，上世紀60年代於《神奇四俠》漫畫第5期初次登場，他既擁有鐵甲奇俠的才智，又身懷奇異博士的魔法，實力比「魁隆」（Thanos）還要厲害。漫畫中Doctor Doom是神奇四俠的天敵，亦多次與復仇者聯盟交手，在前兩個版本的神奇四俠電影中，分別由Julian McMahon及Toby Kebbell飾演Doctor Doom，相信明年上映的新版電影《The Fantastic Four: First Steps》中，羅拔唐尼版的Doctor Doom或有機會登場。