老嘢時速｜「念舊姐」94歲擔正做主角　網民惡搞老版《狂野》

全球口碑勁爆的《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），新集一共有四位新的情緒專員，阿焦、阿羨、阿厭、阿尷登場，各有表演各有粉絲，到上畫後大家先發現仲有第十位隱藏專員出場，佢就係「念舊姐」，雖然只有兩幕，但已經勁搶戲。而負責幫念舊姐作英語配音的94歲的婆婆茱施潔比 (June Squibb)都成為熱搜，最近仲有新戲《老嘢時速》（THELMA）上畫，仲要擔正做主角。（上映日期︰8月15日）

June Squibb當日以93歲高齡接拍電影。（《老嘢時速》劇照）

電影仲有火爆場面。（《老嘢時速》劇照）

當日由於「念舊姐」太吸引，正所謂念念不忘必有迴響，引發不少觀眾都去搵多啲關於念舊姐的故仔。包括原版負責配音的原來是年屆94歲的婆婆June Squibb，最好笑係佢個樣，竟然同「念舊姐」撞樣。

今集嘅全新情緒專員，以阿焦為首。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

玩轉腦朋友2｜隱藏情緒專員念舊姐 出兩幕成焦點配音婆婆勁似樣

念舊姐極搶眼，只係兩幕就盡得大家歡心。（《玩轉腦朋友2》劇照）

原版負責配音的，是年屆94歲的婆婆June Squibb，外貌竟然同「念舊姐」撞樣。（影片截圖）

至於來到新作《老嘢時速》，茱施潔比證明你睇，活到94依然可以活得精彩！故事講向來精叻嘅花媽婆婆，一日收到詐騙電話：為救乖孫先付一萬美元。俾咗「贖金」後方知被搵笨，越諗越唔忿氣，決定親自出馬追數追到天腳底，深入虎穴過程又驚又喜，仲有無限窩心時刻。

婆婆手車都唔弱。（《老嘢時速》劇照）

（《老嘢時速》劇照）

故事根據編導Josh Margolin祖母真實經歷改編，絕對原汁原味，拍成呢個暑假最與眾不同嘅「動作」喜劇。 《老嘢時速》不但笑爆辛丹斯電影節全體觀眾，爛蕃茄網更長期高達99%，影評通通 super like！戲中飾演花媽，係最近喺《玩轉腦朋友2》聲演念舊姐而爆紅嘅資深綠葉王茱施潔比 (June Squibb)。茱姐跟角色年齡一樣，拍戲超逾70多年終於首次擔正，不少走動場面堅持親身上陣，相當架勢！

與此同時，亦有網民將《狂野時速》惡搞成老人家版，睇睇真正變成《老嘢時速》會係點，連戲名都改做《Too Old to Furious》。事實上，戲中有位七、八十年代憑《豹子膽》系列瘋魔全球嘅鐵漢偶像李察朗次 (Richard Roundtree) 都有份參演，亦成為佢臨終前大銀幕遺作。