王晶親揭與周星馳決裂真相　傾分賬多次反口：佢睇錢大過朋友好多

導演王晶早前進軍YouTube開設頻道「王晶笑看江湖」，與女兒王子涵做拍檔，首集已狂派花生，大爆周星馳（星爺）曾與自己分享感情事，又指：「其實佢眼皮係割嘅。」當時就講到拍攝《鹿鼎記II神龍教》時，兩人友情開始生變，因為周星馳想做導演，不甘於再受人指揮，對王晶態度亦開始變差。



導演王晶早前進軍YouTube開設頻道「王晶笑看江湖」，與女兒王子涵做拍檔，大爆與周星馳（星爺）決裂真相。（YouTube@王晶笑看江湖）

而第二集（3日）昨日播出，繼續講到星爺睇錢重要過朋友，利字當頭，二人正式決裂的導火線是拍攝《千王之王2000》時，直指對方態度不合作，不肯交戲畀張家輝等等。王晶說當時向嘉禾電影公司巨頭蔡永昌先生講，打算開拍《少年李小龍》，問對方拿800萬片酬，星爺亦同意，但到傾拆賬問題，周星馳就得寸進尺：「開頭諗得幾好嘅，但係大家度吓度吓，佢越嚟越要求高，因為佢太崇拜李小龍。」他續說：「我返去同周星馳講，800萬我哋六四分啦，你六我四啦，跟住大家一齊籌備，過咗一個禮拜佢返嚟話，我覺得七三分會公平啲，我話其實咁老友有乜所謂，你鍾意咪得囉。我個人就係太順攤，我返去繼續寫劇本，寫分場，兩三個禮拜後佢又同我講，諗吓都係唔通，我一定要八二喇！我話我接受唔到，但係係咪如果唔係咁，你就唔做呢件事呢？佢話係㗎，我話我就你一次，下不為例，呢部我當送嘅，八二就八二，我都好想拍呢套戲，但係以後大家忘記咗呢個比例，合作要另外傾，佢話好啦好啦。」

王晶說，開拍《少年李小龍》之前，傾好分賬後周星馳卻多次反口，由六成改到要收八成，王晶雖然肯答應，但最終星爺卻拒拍。（YouTube@王晶笑看江湖）

誰知之後星爺原來再反口，王晶獲蔡永昌告知《少年李小龍》因周星馳不想拍而取消，「佢（星爺）話畀800萬佢拍乜都好，佢淨係要嚿錢咋嘛，結果就畀咗永盛拍《武狀元蘇乞兒》，我覺得OK，冇問題，但係我哋以後唔好喺錢銀上有任何瓜葛，就得喇。」王子涵問他覺得對方是把錢還是朋友看得比較重，他回答：「我諗佢將錢同朋友分開，分得好清楚，佢曾經同吳孟達喺天津做過一個傳呼機生意，結果蝕咗，佢有啲怪吳孟達，所以以後佢同吳孟達都冇咁好。佢睇錢大過朋友好多，可能覺得普通朋友就還普通朋友，講到錢就冇朋友做都無所謂，我覺得佢係咁嘅人。」他指大家都見星爺朋友不多，就算跟谷德昭行得埋，但都因為二人冇利益衝突和關係，一旦有，就好難做朋友。女兒再追問，曾否考慮過撇開利益跟星爺做朋友，王晶表示做點頭之交算了，並謂：「我咁多朋友，冇必要吖。如果要做朋友嘅話，咁咪做一個普通朋友囉，唔涉及利益嘅朋友囉。（佢係咪當你朋友）普通朋友啦。」

王晶指，因拍唔成《少年李小龍》，但周星馳又想要錢，最終拍了《武狀元蘇乞兒》。（劇照）

王晶透露，星爺曾與吳孟達搞傳呼機生意，最終蝕錢收場，此時亦影響二人關係。（劇照）

王晶指自己目睹星爺由普通人變成神，將對方睇得好通透，但星爺反而很怕人睇通自己，「佢做咩我都睇得好通，佢而家做嘅嘢我都睇得好通，只不過我冇必要講出嚟。」二人因《少年李小龍》一事再生嫌隙，之後向華勝想開拍《唐伯虎點秋香》都冇時間夾周星馳，向生便找了陳嘉上導演，「陳嘉上又怕咗佢，拍完《蘇乞衣》又唔想拍，結果就跌咗去李力持嗰度，其實李力持拍咪即係佢拍！《唐伯虎點秋香》真正意義上面，係周星馳第一次做導演，我唔拍、陳嘉上唔拍，反而造就咗佢好大膽咁樣搞出《唐伯虎點秋香》呢套戲。」自《百變星君》後，王晶與周星馳有好一段時間都冇合作，直至美亞公司叫他找周星馳拍《行運一條龍》，預10至12日收工，「嗰部戲都冇乜嘢，佢純粹攞咗錢就走，都係佢一個話晒事，所以就冇乜衝突。」

王晶認為，《唐伯虎點秋香》名義上是李力持做導演，但實際是周星馳話事。（劇照）

不過拍《行運一條龍》時，因為王晶畀周星馳話晒事，加上對方攞完錢就走，所以沒什麼衝突。（電影海報）

之後香港和台灣電影業都因盜版問題而大受打擊，他與周星馳各有各發展，但因為當時王晶捧出了劉偉強，有了資金，99年尾他籌備《千王之王2000》，張家輝亦成為當時的喜劇新星，「因為我拍《賭俠1999》同《黑馬王子》，同埋《賭俠大戰拉斯維加斯》，捧紅咗張家輝做喜劇，當時張家輝好好笑，我心諗如果搵周星馳同張家輝合演一部，應該咪好好笑？我就去同佢傾，不如你同佢拍套戲，唔使好多日，我有張家輝，叫埋吳君如嚟，你可以拍幾多日吖，佢話七日，我話咁七日啦，我就寫七日戲俾佢，佢話『呢排等錢使，咁我拍啦。』點知一拍，佢非常唔合作，演員之間係講交流嘅，我做一啲戲出嚟，你就打返個波畀我，咁我先回得畀你，所有張家輝做啲嘢佢都唔打返個波畀佢，各有各做。你話張家輝有咩癮？越做越冇癮！之後有日我唔得閒，叫咗劉偉強嚟幫我替一日，嗰日直頭唔合作到想打架，嗰部戲真真正正令我哋產生咗裂痕，由朋友變咗唔係朋友，因為我忍受唔到佢呢種態度。」

王晶透露，《千王之王2000》中周星馳極不合作，拒交戲畀張家輝，有日劉偉強幫手頂替王晶，差點打架收場。（劇照）

王晶更自爆自己特地設陷阱，做了一件以他性格從不會做的事，雖然當初給1千萬叫星爺拍七日戲，但其實寫劇本時已偷偷決定好七日要拍完對方所有戲份，第七日雖然有叫星爺到場，但該幕戲只是可有可無，「朝頭早佢嚟咗，大家排吓戲，佢依舊咁唔合作，咁唔開心，我卒之就……我拍戲未試過咁樣爆發，我話周生，我哋都算好朋友，你點解要咁呢？嗱，我話畀你聽我已經拍晒，六日我就拍晒你啲戲，今日呢場唔要唔緊要，你唔鍾意做唔緊要，你而家即刻同我走，我唔使你拍！以後都唔好合作！」王晶說，自己都猜不到會說得出這番話，但沒有心傷和後悔，因為覺得當時不說，以後都不會說。王子涵問到，二人早在92年已開始有裂痕，為何00年才正式反面呢，王晶表示：「因為我不斷忍讓，有衝突我就避開，到呢次冇得避，避無可避，讓無可讓，我必須爆發，我就唔可以好軟弱，我要畀你知道，你要做呢啲嘢係有後果，所以我喺所有人面前落佢面。」

王晶表示，拍完《千王之王2000》同周星馳冇朋友做，自己更忍無可忍當眾落他面。

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