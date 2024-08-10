蕭芳芳76歲前夫移居美國近照　一代銀幕男神現成園藝專家

76歲一代台港影壇小生秦祥林，為七八十年代紅極一時的電影男主角，與秦漢、林青霞、林鳳嬌合稱「雙秦雙林」，早年拍攝《心有千千結》、《雪花片片》等大量瓊瑤小說改編的電影，與林青霞、林鳳嬌飾演銀幕情侶。及後秦祥林亦返回香港發展，與洪金寶、成龍、岑建勳等合作拍攝一系列「五福星」經典喜劇，飾演劇情中的顏值擔當「花旗參」一角，直至1992年淡出大銀幕，迎娶嬌妻並移民美國至今。

現年76歲的秦祥林，曾經為七八十年代台港影壇顏值擔當！（《奇謀妙計五福星》電影劇照）

秦祥林最當紅時期非常高大有型！（《奇謀妙計五福星》電影劇照）

秦祥林返回香港發展後，與洪金寶、成龍、岑建勳、馮淬帆及吳耀漢等合演「五福星」系列！（《奇謀妙計五福星》電影劇照）

秦祥林淡出大銀幕超過30年，息影後一直與妻子及兩位兒子長居美國。近日有網民於加州洛杉磯野生捕獲巨星蹤影，雖然秦祥林現時滿頭白髮，但依然保留一身古銅色肌膚與高大俊秀外型，連太陽眼鏡及花恤衫造型亦40年不變！

秦祥林近日被網民在美國野生捕獲，雖然留有滿頭白髮，但古銅色肌膚、俊朗的外型以及太陽眼鏡、花裇衫造型仍然40年不變！（小紅書圖片）

談到秦祥林當然不少得得精彩的感情史，秦祥林憑高大俊朗的外型，曾與多位影壇女神擦出愛火，包括早於1975年事業最高峰狀態時，與紅遍華語影壇的蕭芳芳成婚，可惜二人婚姻僅維持三年，於1977年協議分居、1978年完成離婚程序。曾有傳秦祥林與蕭芳芳因兩大原因離婚：有指秦祥林婚後難改花心本性，更有出軌傳聞；同時有指秦祥林沉迷賭博，甚至賭至通宵達旦，令蕭芳芳非常不滿，不願為他開門，秦祥林更一度發脾氣並打算報警，甚至大怒之下出手掌摑蕭芳芳，最終令蕭芳芳決定與秦祥林離婚。

秦祥林與蕭芳芳曾經短暫婚姻。（網上圖片）

秦祥林與蕭芳芳離婚回復單身後，成功追求銀幕女友林青霞，當時有指林青霞介入秦漢的婚姻，最後死心而接受秦祥林的追求。秦祥林與林青霞更於1980年在美國宣布訂婚，不過訂婚四年仍未有完婚，並1984年解除婚約。

據指林青霞自殺不遂後，赴美療情傷，秦祥林緊追到美國，二人一度訂婚。（網上圖片）

林青霞與秦漢(左)、秦祥林(右)的感情為人所熟知。(網上圖片)

最後一代台港銀幕男神秦祥林，於1988年與比自年輕16歲的化妝助理曹昌莉結婚，及後淡出影壇移民至美國，秦祥林亦與妻子育有兩位兒子，專心做好爸爸之餘，亦醉心種花養魚歸於平淡，現在是一位專門種植生果的園藝專家。

秦祥林曾於2013年攜同妻子曹昌莉出席金馬獎。（視覺中國）