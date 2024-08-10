蕭芳芳76歲前夫移居美國近照 一代銀幕男神現成園藝專家
撰文：莫匡堯
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76歲一代台港影壇小生秦祥林，為七八十年代紅極一時的電影男主角，與秦漢、林青霞、林鳳嬌合稱「雙秦雙林」，早年拍攝《心有千千結》、《雪花片片》等大量瓊瑤小說改編的電影，與林青霞、林鳳嬌飾演銀幕情侶。及後秦祥林亦返回香港發展，與洪金寶、成龍、岑建勳等合作拍攝一系列「五福星」經典喜劇，飾演劇情中的顏值擔當「花旗參」一角，直至1992年淡出大銀幕，迎娶嬌妻並移民美國至今。
秦祥林淡出大銀幕超過30年，息影後一直與妻子及兩位兒子長居美國。近日有網民於加州洛杉磯野生捕獲巨星蹤影，雖然秦祥林現時滿頭白髮，但依然保留一身古銅色肌膚與高大俊秀外型，連太陽眼鏡及花恤衫造型亦40年不變！
談到秦祥林當然不少得得精彩的感情史，秦祥林憑高大俊朗的外型，曾與多位影壇女神擦出愛火，包括早於1975年事業最高峰狀態時，與紅遍華語影壇的蕭芳芳成婚，可惜二人婚姻僅維持三年，於1977年協議分居、1978年完成離婚程序。曾有傳秦祥林與蕭芳芳因兩大原因離婚：有指秦祥林婚後難改花心本性，更有出軌傳聞；同時有指秦祥林沉迷賭博，甚至賭至通宵達旦，令蕭芳芳非常不滿，不願為他開門，秦祥林更一度發脾氣並打算報警，甚至大怒之下出手掌摑蕭芳芳，最終令蕭芳芳決定與秦祥林離婚。
秦祥林與蕭芳芳離婚回復單身後，成功追求銀幕女友林青霞，當時有指林青霞介入秦漢的婚姻，最後死心而接受秦祥林的追求。秦祥林與林青霞更於1980年在美國宣布訂婚，不過訂婚四年仍未有完婚，並1984年解除婚約。
最後一代台港銀幕男神秦祥林，於1988年與比自年輕16歲的化妝助理曹昌莉結婚，及後淡出影壇移民至美國，秦祥林亦與妻子育有兩位兒子，專心做好爸爸之餘，亦醉心種花養魚歸於平淡，現在是一位專門種植生果的園藝專家。