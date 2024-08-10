王晶爆周星馳一意孤行令《少林足球》未在內地上映：本來賺很多錢

香港資深喜劇導演王晶在YouTube開設個人頻道《王晶笑看江湖》，首波節目圍繞多年好友兼拍檔周星馳，詳談與對方合作、相交的過程。王晶在今日（10日）播出的第三集提及周星馳贏得香港電影金像獎「最佳男主角」及「最佳電影」的作品《少林足球》，表示星爺在拍攝該作品時顯露其「片場暴君」的形象，當中與投資方林小明反面的原因、以及未能在內地上映的一大因素。

王晶於個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》與女兒王子涵對談，提到昔日拍檔兼曾經的好友周星馳。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶表示周星馳「片場暴君」的性情從《少林足球》開始顯露。（《少林足球》電影劇照）

王晶雖然未有直接參與《少林足球》的製作，但對箇中過程所知甚深，他直言：「《少林足球》其實找投資方找了很久，寰宇公司的林小明和他談了很久，接受他一個很不平等的條約，結果搞到很不開心。」他續指：「所有《少林足球》的版權都歸他所有，甚至《少林足球》四個字都歸他，不給任何位置出品人，最後在金像獎上林小明的太太同時衝上去和他爭着拿獎。」王晶形容當時現場情況非常尷尬，周星馳與投資方鬧得極僵令情況非常「肉酸」！

周星馳當年憑《少林足球》獲得最佳電影時，趙雪英（左）一同上台，並出奇不意地發表準備好的演說內容。（網上圖片）

對於《少林足球》未能在內地上映，王晶亦表示由於周星馳個人的固執所導致：「其實『少林』兩個字，嵩山少林寺是有商業登記，任何人未經過少林寺的批准，不能濫用『少林』這兩個字。」但在周星馳的一意孤行下，反對改用「功夫足球」等分別不大的戲名，更在少林寺一方派員前來洽談時拒絕與對方會面。

王晶甚至表示少林寺派員與周星馳及電影公司洽談，卻遭到拒絕。（《王晶笑看江湖》影片截圖）

最後《少林足球》未能在內地上映，王晶表示：「相比缺少數以億計的收入，對於投資方面的不公平性，導致很大的問題。讓他無端端失去許多票房，本來可以在內地賺很多錢，結果幾乎變成虧損，在國內只能以某種盜版的形式讓大家看到，這樣做有點過分。」

王晶表示因為周星馳個人的執着，令《少林足球》缺少數以億計的票房收入。（《王晶笑看江湖》影片截圖）

王晶亦提到吳孟達在《少林足球》中飾演的「黃金右腳」，原本亦非達哥主演。王晶在節目中表示：「開頭的武術指導是劉家良師傅的弟弟——劉家榮師傅。」王晶表示周星馳因為與劉家榮的武指方向不合，因此才找吳孟達補上：「達哥也沒有所謂，和我一樣就是忍讓了，大家既然一場朋友，你要我來救場就救場吧！」