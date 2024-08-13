湯告魯斯空降閉幕交接奧運旗　上次在巴黎揸電單車被數十警車圍捕

荷里活一線動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）從影四十年以來紅遍全球，在當地時間昨晚（11日）舉行的巴黎奧運閉幕儀式上，更代表下一屆東道主美國洛杉磯交接奧運五環旗，在代表作《職業特工隊》（Mission：Impossible）音樂下空降會場，接過奧運旗後跨上電單車前往機場，再跳傘空降洛杉磯，並在名勝荷里活山將會旗交到運動員手上。湯告魯斯在巴黎重現自己電影作品的經典場面固然令全球影迷感到興奮，同時讓觀眾聯想到他上次在巴黎拍攝的驚險時刻！

湯告魯斯在2024巴黎奧運閉幕式上，以《職業特工隊》的經典垂釣式空降入場，代表下屆東道主洛杉磯交接奧運五環旗。（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯從巴黎奧運閉幕會場頂端空降入會場中央！（視覺中國）

湯告魯斯代表下屆奧運東道主洛杉磯交接奧運五環旗。（視覺中國）

湯告魯斯接過奧運旗後，插在電單車上飛馳離開會場！（視覺中國）

湯告魯斯曾經在《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible - Fallout）於巴黎實地取景，劇情中湯告魯斯飾演的男主角伊頓，與亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的另一位特工，一同從25000尺高空飛行的軍機，進行超高難度的「Halo跳傘」，當時湯告魯斯更親自上陣完成動作特技，成為世界電影史上第一人！而伊頓在劇情中跳傘降落的終點，更為巴黎標誌性建築、張家朗與江旻憓勇奪奧運劍擊金牌的場地——巴黎大王宮的玻璃拱頂之上！

湯告魯斯與亨利卡菲爾的角色，在25000尺高空Halo跳傘到巴黎。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

湯告魯斯跳傘的終點，正正為張家朗與江旻憓奪金的場地巴黎大皇宮！（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

江旻憓於巴黎大皇宮贏得奧運金牌。（路透社）

張家朗亦於巴黎大皇宮衛冕奧運金牌。（FIE Facebook）

湯告魯斯在奧運閉幕會場裡跨上電單車，亦與電影前作情節暗合。同樣在《職業特工隊：叛逆之謎》中，伊頓因為劫走叛變特務的過程被警察發現，於是決定兵分兩路，由他駕駛電單車引開巴黎警察。湯告魯斯當時在巴黎鬧市中騎車飛馳，經過凱旋門大迴旋處等地標，連數十架追捕他的警車均束手無策，最後竟讓他經巴黎下水道成功逃脫！

劇情中，湯告魯斯飾演的伊頓劫走叛變特工。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

湯告魯斯上次在巴黎揸電單車，被數十警車追捕！（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

湯告魯斯在巴黎拍攝的部分為實地取景。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

湯告魯斯揸電單車的路線更經過著名地標凱旋門！（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

湯告魯斯透過代表作《職業特工隊》的戲劇性動作特技為巴黎、洛杉磯奧運進行交接，成為讓觀眾焦點立即轉移至期待下屆奧運會。而湯告魯斯在洛杉磯「Hollywood」地標現身，加工場景成為奧運五環標誌，亦讓奧運與風靡全球的美國電影工業緊緊扣連，相信下屆奧運在洛杉磯夢工場裡舉行的開幕儀式，除了會吸引更多美國影視名人現身，亦會有更濃厚的影視娛樂元素！