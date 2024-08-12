元奎逝世｜合導《賭聖》捧紅周星馳　《新精武門》霍師傅莊諧並重

香港著名監製、導演及武術指導元奎，今日（12日）晚上突然傳來逝世消息。事後經田雞田啟文親證，元師傅是早於兩年前因新冠肺炎病逝，但基於家人意願未有公布。

元奎年輕時，偶然都會客串一角。（影片截圖）

元奎向來身兼動作演員，表情較嚴肅。（影片截圖）

元奎師承京劇名武生于占元，旗下組成「七小福」四出表演。後來香港動作電影冒起，不少「七小福」成員包括洪金寶、成龍、元彪、元華、元秋等都到電影圈發展，其中元奎就曾擔任武師、演員、導演、監製及武術指導等崗位。

直至與周星馳合作後，爆發了鮮為人知的喜感，在《賭聖》便飾演「賣魚勝」，暗戀吳君如飾的「撈女萍」，戲中還有盧苑茵演出。（《賭聖》影片截圖）

1989年，由周潤發、劉德華主演的《賭神》，票房大收3,705萬，並掀起賭片熱潮，翌年，劉鎮偉便夥拍元奎合導一部將《賭神》惡搞，由周星馳、吳孟達、張敏、吳君如主演的電影《賭聖》，結果票房青出於藍大收$4,132萬，亦奠定周星馳笑匠地位及無厘頭文化。

一部惡搞《賭神》的《賭聖》，結果票房青出於藍大收$4,132萬。（《賭聖》劇照）

元奎逝世︱隨李連杰赴荷里活發展 曾任《變種特攻》動作指導

隨後，元奎與劉鎮偉改為聯合監製，繼續與周星馳合作了兩部系列作︰《新精武門1991》（1991）及《漫畫威龍》（1992）。其中《新精武門1991》是改編自周星馳偶像李小龍的《精武門》，而元奎亦在戲中客串霍環師傅，角色取材自霍元甲。二人的師徒關係描繪深刻，最後霍師傅更慘被尹揚明殺害。元奎在戲中莊諧並重的演出，令人印象深刻。

為試周星馳的拳力，當時元奎決定以鐵布衫「硬食」星仔一拳。（《新精武門1991》電影劇照）

誰知星仔的拳力極重，令霍師傅大失預算。（《新精武門1991》電影劇照）