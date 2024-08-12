元奎逝世︱隨李連杰赴荷里活發展　曾任《變種特攻》動作指導

香港著名監製、導演及武術指導元奎，今日（12日）晚上突然傳來逝世消息。事源成龍在微博帖文上，談到元家班成立65周年，卻提到：「我們一起緬懷已經離開的師父、師母，于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」讓網民得知元奎離世的消息。

元奎曾為不少電影擔任監製，包括莊諧並重的《新精武門1991》。（影片截圖）

元奎作為「七小福」的成員之一，與洪金寶、成龍為師兄弟，元奎於香港電影取得驚人成就，晚期更遠赴美國影壇發展，除了作為「功夫皇帝」李連杰的荷里活御用武術指導，更為超級英雄電影《變種特攻》（X-Men）擔任武指，連奧斯卡金像男配關繼威也曾經為旗下武師！

元奎為香港著名監製、導演及武術指導，亦是「七小福」的成員之一，與洪金寶、成龍為師兄弟。（《新精武門1991》電影劇照）

元奎自港產片時期已成為武打巨星李連杰的御用武術指導，九十年代末亦隨李連杰一同到荷里活發展，合作電影包括《轟天炮4》（Lethal Weapon 4）、《致命英雄》（Romeo Must Die）及《猛龍戰警》（Kiss of the Dragon）等，深得李連杰所信任。

李連杰於1998年帶同元奎赴荷里活發展，元奎亦為《轟天炮4》擔任武術指導，成為「功夫皇帝」的御用武指！（《轟天炮4》電影劇照）

《轟天炮4》由李連杰及Mel Gibson米路吉遜主演。（《轟天炮4》電影劇照）

李連杰與Mel Gibson米路吉遜在《轟天炮4》裡有不少武打片段。（《轟天炮4》電影劇照）

李連杰主演的《猛龍戰警》亦由元奎擔任武術指導。（《猛龍戰警》電影劇照）

李連杰在《猛龍戰警》獨挑大樑，相信不少動作特技均出自元奎的安排。（《猛龍戰警》電影劇照）

李連杰在《猛龍戰警》獨挑大樑，相信不少動作特技均出自元奎的安排。（《猛龍戰警》電影劇照）

元奎到荷里活發展後，曾於《變種特攻》裡擔任第二組導演，專職處理電影的武打動作，亦即電影的動作指導。年前關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奪得奧斯卡最佳男配角獎後，曾有退居幕後的片段曝光。

元奎曾任《變種特攻》武術指導，與「狼人」曉治積曼合作。（《變種特攻》電影劇照）

元奎曾任《變種特攻》武術指導，與「狼人」曉治積曼合作。（《變種特攻》電影劇照）

元奎曾任《變種特攻》武術指導，與「狼人」曉治積曼合作。（《變種特攻》電影劇照）

奧斯卡最佳男配角關繼威亦曾經為元奎旗下武師之一。（Reuters）

當時元奎帶同年輕的關繼威現身花絮片段，關繼威於拍攝現埸擔任武師，與一位狼人打扮的演員排練動作場面，更以左腿踢開狼人。花絮影片出現的兩位狼人，其中一名正是日後憑狼人一角深入民心的曉治積曼（Hugh Jackman），當時為他首次飾演該角色。

在《變種特攻》擔任動作指導的元奎，監督關繼威的示範。（網上影片截圖）

關繼威成為奧斯卡最佳男配角後，曾在元奎旗下為《變種特攻》擔任特技班底的花絮片段曝光。（網上影片截圖）