元奎逝世︱隨李連杰赴荷里活發展 曾任《變種特攻》動作指導
撰文：莫匡堯
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香港著名監製、導演及武術指導元奎，今日（12日）晚上突然傳來逝世消息。事源成龍在微博帖文上，談到元家班成立65周年，卻提到：「我們一起緬懷已經離開的師父、師母，于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」讓網民得知元奎離世的消息。
元奎作為「七小福」的成員之一，與洪金寶、成龍為師兄弟，元奎於香港電影取得驚人成就，晚期更遠赴美國影壇發展，除了作為「功夫皇帝」李連杰的荷里活御用武術指導，更為超級英雄電影《變種特攻》（X-Men）擔任武指，連奧斯卡金像男配關繼威也曾經為旗下武師！
元奎自港產片時期已成為武打巨星李連杰的御用武術指導，九十年代末亦隨李連杰一同到荷里活發展，合作電影包括《轟天炮4》（Lethal Weapon 4）、《致命英雄》（Romeo Must Die）及《猛龍戰警》（Kiss of the Dragon）等，深得李連杰所信任。
元奎到荷里活發展後，曾於《變種特攻》裡擔任第二組導演，專職處理電影的武打動作，亦即電影的動作指導。年前關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奪得奧斯卡最佳男配角獎後，曾有退居幕後的片段曝光。
當時元奎帶同年輕的關繼威現身花絮片段，關繼威於拍攝現埸擔任武師，與一位狼人打扮的演員排練動作場面，更以左腿踢開狼人。花絮影片出現的兩位狼人，其中一名正是日後憑狼人一角深入民心的曉治積曼（Hugh Jackman），當時為他首次飾演該角色。