元奎逝世︱隨李連杰赴荷里活發展　曾任《變種特攻》動作指導

香港著名監製、導演及武術指導元奎,今日(12日)晚上突然傳來逝世消息。事源成龍在微博帖文上,談到元家班成立65周年,卻提到:「我們一起緬懷已經離開的師父、師母,于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」讓網民得知元奎離世的消息。

元奎作為「七小福」的成員之一,與洪金寶、成龍為師兄弟,元奎於香港電影取得驚人成就,晚期更遠赴美國影壇發展,除了作為「功夫皇帝」李連杰的荷里活御用武術指導,更為超級英雄電影《變種特攻》(X-Men)擔任武指,連奧斯卡金像男配關繼威也曾經為旗下武師!

元奎自港產片時期已成為武打巨星李連杰的御用武術指導,九十年代末亦隨李連杰一同到荷里活發展,合作電影包括《轟天炮4》(Lethal Weapon 4)、《致命英雄》(Romeo Must Die)及《猛龍戰警》(Kiss of the Dragon)等,深得李連杰所信任。

元奎到荷里活發展後,曾於《變種特攻》裡擔任第二組導演,專職處理電影的武打動作,亦即電影的動作指導。年前關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得奧斯卡最佳男配角獎後,曾有退居幕後的片段曝光。

當時元奎帶同年輕的關繼威現身花絮片段,關繼威於拍攝現埸擔任武師,與一位狼人打扮的演員排練動作場面,更以左腿踢開狼人。花絮影片出現的兩位狼人,其中一名正是日後憑狼人一角深入民心的曉治積曼(Hugh Jackman),當時為他首次飾演該角色。

