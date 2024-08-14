古惑仔｜上小S節目要求扮陳浩南　鄭伊健用一個動作滿足對方

香港藝人鄭伊健，將於2024年11月23日在在高雄巨蛋舉行演唱會，早前便去到台灣宣傳，包括上到由徐熙娣（小S）及派翠克主持的網路節目《小姐不熙娣》（Dee Girl's Talk）做嘉賓，席間小Ｓ一直希望伊健重演一次《古惑仔》中陳浩南的步姿，現場甚至有女嘉賓打扮成細細粒模樣，打算與伊健重演經典，不過伊健似乎不想再演這個角色，在鏡頭前一直推搪，最後就只做了一個動作滿足大家了。



陳浩南一角，絕對是伊健演藝生涯中的經典。（《古惑仔》劇照）

90年代的電影《古惑仔》系列，風靡整個東南亞及內地，絕對是鄭伊健的代表作之一，但由於題材涉及黑社會，而且有美化之嫌，伊健在多次訪問中都提及不太喜歡這個角色，而導演劉偉強都說話對方曾經想棄拍。近年所有《古惑仔》系列的演員，都以這身份到內地搵錢，偏偏只有鄭伊健未有跟隨。

小Ｓ好想伊健重演這一幕。（《古惑仔》影片截圖）

伊健叫大家買本《古惑仔》看就學懂。(影片截圖)

現場縷嘉賓張琳，更打扮成細粒粒模樣，準備與偶像對戲。(影片截圖)

細細粒在第三集的造型。（《古惑仔》影片截圖）

伊健︰買本《古惑仔》看便懂

雖然當事人不太想重演，但身為粉絲的一直想伊健再次浩南哥上身，當中包括台灣名主持小S。事源他早前上小S及派翠克主持的網路節目《小姐不熙娣》時，小Ｓ一直希望伊健可以重演一次《古惑仔》中，陳浩南在街頭行出來的步姿，奈何伊健不太想演，過程中一直逃避，既叫大家買本《古惑仔》漫畫看幾遍就學識，又叫身邊的嘉賓主持婁峻碩代勞。

鄭伊健還試圖找身邊「五堅情」的婁峻碩代勞，扮陳浩南過關。(影片截圖)

期間伊健只願站起來，就當扮了。(影片截圖)

反高潮，浩南哥幫十三妹點煙，搞到小S都一臉愕然。(影片截圖)

雖然不斷推搪，但小S依然鍥而不捨，甚至叫現場的嘉賓一齊扮山雞、包皮，自己也扮起十三妹，陪伊健走這一轉。雖然伊健都有就範同行，但就刻意放下大佬風範，改為演手下，替「十三妹」點煙相當搞笑。而此舉亦令小Ｓ愕然，而且還是不收貨，繼續要求他扮一次，場面尷尬令人失笑。

最後伊健還是就範，拿起小S的假煙。(影片截圖)

扮作吸完再彈煙頭，現場換來一陣歡呼聲。(影片截圖)

那位「細細粒」，更立即將執起由浩南哥彈出的煙頭，說要留念。(影片截圖)

逼到伊健不知所措好可愛

最後，伊健為打圓場，於是拿起小S手上的煙，裝作吸完再瀟灑彈走煙頭，事件才告一段落，小S亦告滿意。不過影片放到YouTube後，有不少香港粉絲都覺得偶像有自己的堅持，不用強人所難，又指伊健還有其他經典角色。不過亦有人讚節目效果有趣，被小S逼到不知所措的伊健，表情非常可愛。